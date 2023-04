U-Bahn-Linien 3 und 6 für sieben Wochen unterbrochen ‒ MVG informiert über Ersatzprogramm

Die U-Bahn-Linien U3 und U6 in München werden wegen der MVG-Baustelle am Sendlinger Tor für sieben Wochen unterbrochen. © MVG

Die U-Bahn U3 und U6 in München fahren für sieben Wochen nicht zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz. So fährt der MVG-Schienenersatzverkehr mit Bus-Linien...

München ‒ Wegen der Baustelle am Sendlinger Tor kommt es in München erneut zu Einschränkungen bei der U-Bahn U3 und U6 - die Linien werden für den Zeitraum von sieben Wochen unterbrochen.

Ab dem 12. Juni tauscht die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) eine Weichenanlage inklusive Schwellen und Schotter an dem Bahnhof aus, heißt es in einer Mitteilung am Montag. Bis voraussichtlich 30. Juli fahren dann keine Züge der U3 und U6 zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz.

Keine U-Bahn U3 und U6 zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz in München ab 12. Juni

Die U-Bahn U3 ist laut MVG zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz unterbrochen. Sie fährt jeweils im 10-Minuten-Takt im Norden im Abschnitt zwischen Moosach und Odeonsplatz und im Süden im Abschnitt zwischen Fürstenried West und Goetheplatz.

Die U6 fährt in dem Zeitraum nicht zwischen Odeonsplatz und Implerstraße. Da am Bahnhof Goetheplatz nur ein Gleis nutzbar ist, ist eine Verlängerung der U6 nicht möglich.

Sie fährt im Norden alle 10 Minuten im Abschnitt zwischen Garching-Forschungszentrum/Fröttmaning und Odeonsplatz, zu den Hauptverkehrszeiten alle 5 Minuten zwischen Garching-Forschungszentrum und Münchner Freiheit. Im Süden fährt die U6 alle 10 Minuten im Abschnitt zwischen Klinikum Großhadern und Implerstraße.

Im Abschnitt „Odeonsplatz – Marienplatz – Sendlinger Tor“ fährt alle 10 Minuten ein Pendelzug.

Baustelle am Sendlinger Tor - MVG richtet Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bus-Linien ein

Zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz beziehungsweise Implerstraße richtet die MVG einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit vier Bus-Linien ein. Sie ersetzen die U-Bahn und die Linien X3 und X6 fahren zum Hauptbahnhof. Dadurch können Fahrgäste den Pendelzug vermeiden.

Vom Hauptbahnhof geht es beispielsweise mit den U-Bahn-Linien U4 und U5 weiter zum Odeonsplatz, zum Marienplatz fährt die S-Bahn.

Zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz fährt der Schienenersatzverkehr als Bus-Linie U3. Zu Fuß dauert die etwa 800 Meter lange Strecke etwa 10 Minuten.

Für Fahrgäste der U6 ist zusätzlich ein SEV zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße eingerichtet. Die MVG hat schonmal die U-Bahn durch Busse ersetzt.

Die Bus-Linie U3 ersetzt die U3 zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz.

Die Bus-Linie U6 ersetzt die U6 zwischen „Sendlinger Tor – Goetheplatz –Implerstraße“.

Die Bus-Linie X3 fährt zwischen Hauptbahnhof und Goetheplatz.

Die Bus-Linie X6 fährt zwischen „Hauptbahnhof – Goetheplatz – Implerstraße“.

Übersicht des gesperrten Abschnitts mit Pendelzug und Ersatzbuslinien. © MVG

