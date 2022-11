Sexuelle Übergriffe auf Frauen in München steigen: Aktionswoche gegen sexualisierte Gewalt

Von: Kristina Beck

„Catcallsofmuc“ macht Belästigung sichtbar auf Münchens Straßen. © Catcallsofmuc

Sexuelle Belästigung ist für viele Frauen Alltag – das belegen auch die gestiegenen Zahlen in München. Fast ein Drittel der Betroffenen ist unter 18 Jahren.

Eine 18-jährige Frau fährt tagsüber U-Bahn, ein junger Mann setzt sich neben sie, macht sich einen Porno auf dem Handy an. „Dabei spielte er an seiner Hose herum. Ich bin erst erstarrt und habe mich dann verstört weggesetzt“, berichtet Anastasia Meyer (Name geändert).

Sexuelle Übergriffe bei Frauen: Zahlen in München gestiegen

Das ist leider kein Einzelfall: Die Polizei München bestätigt, dass in den ersten neun Monaten dieses Jahres die Zahl der sexuellen Übergriffe sowohl im Vergleich zum selben Zeitraum 2021 wie auch zu 2019 leicht gestiegen ist. Ob es wirklich mehr Vorfälle gibt oder eine höhere Bereitschaft, diese zu melden, könne man nicht sagen.

Sexuelle Belästigung im Alltag beginnt schon verbal. Ob Cat-Calling (anzügliches Rufen), Skirt-lifting (Rock anheben) oder Begrapschen: Es gibt viele Formen von Übergriffen. Das zeigt das Instagram-Projekt „Catcallsofmuc“ mit inzwischen 1000 Posts.

„Eine Respektlosigkeit und kein Kompliment“

Sofija Pavlenko von „Catcallsofmuc“ betont: „Bei Cat-Calling handelt es sich um eine Respektlosigkeit und kein Kompliment. Vor allem das Umfeld macht da einen großen Unterschied: Wenn ein junges Mädchen nachts von einem viel älteren Mann angesprochen wird, ist das ganz klar eine Belästigung.“

Besonders junge Frauen melden sich: „Die meisten, die uns schreiben, sind zwischen 15 und 25, das liegt aber wahrscheinlich auch an der Plattform.“

Sofija Pavlenko von Initiative „Catcallsofmuc“, die sich in München gegen sexualisierte Gewalt einsetzt. © privat

58 Prozent der Frauen und Mädchen deutschlandweit wurden mindestens einmal an öffentlichen Orten sexuell belästigt, zeigt eine Untersuchung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). „In Deutschland kann man erst bei körperlicher sexueller Belästigung Anzeige erstatten“, bedauert Mirjam Spies vom Frauennotruf.

Vielen Mädchen und Frauen geht es wie Anastasia Meyer, sie wissen nicht, wie sie reagieren sollen, und oft trauen sich die Betroffenen nicht, Anzeige zu erstatten, oder sich bei Hilfsorganisationen zu melden. „Gesagt habe ich nichts, die ganze Situation, war für mich komplett überfordernd.“

Problem seien auch Justiz und Polizei: Irmgard Deschler von Wildwasser, einer Fachstelle für Gewaltprävention, wünscht sich Fortbildungen für mehr Verständnis und Einfühlungsvermögen gegenüber den Betroffenen.

Sexuelle Gewalt findet in allen Altersgruppen statt

Betroffen seien alle Altersgruppen – vom zehnjährigen Mädchen aufsteigend. Die Vermutung des BMFSFJ, warum viele Betroffene schweigen: Sie hätten Angst vor fehlendem Verständnis. Ein Faktor dabei ist „Victim-Blaming“, die Täter-Opfer-Umkehr. Deschler berichtet: „Die Opfer werden selbst beschuldigt, durch ihr Verhalten und ihre Kleidung die Männer aufzugeilen.“

Generell würden sich aber mehr Frauen trauen, die Vorfälle zu melden. Das Thema gerate durch die sozialen Medien immer mehr in die Öffentlichkeit, was einerseits eine Angriffsfläche biete. Andererseits aber auch zu einem leichteren Zugang zu Informationen führt und Frauen ermutigt, aktiv zu werden.

Spies erklärt: „Es gibt immer noch zu viele Menschen, die Vorfälle als Missverständnis oder Kompliment abtun. Sexuelle Belästigung ist niemals ein Kompliment!“ Deschler empfiehlt, laut zu sein: „Die Täter verlassen sich darauf, dass sich Frauen nicht wehren. Man muss die Menschen um sich rum auf die Situation aufmerksam machen.“

Neue Kampagne: Gleichberechtigung schützt vor Gewalt 2021 registriert die Münchner Polizei 991 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von 1086 Personen. Davon seien 88 Prozent weiblich, fast ein Drittel noch unter 18 Jahren. Auf der Wiesn haben heuer 42 Prozent mehr Hilfe am Safe Space der „Sicheren Wiesn“ gesucht als noch 2019, berichtet Kristina Gottlöber von der „Initiative für Münchner Mädchen“ (IMMA). Die Ergebnisse der aktuellen Wiesn-Bilanz des Teams zeigen, dass insgesamt während der Wiesn 2022 450 Oktoberfestbesucherinnen beraten und begleitet werden. 86 von ihnen waren minderjährig. Die gemeldeten Anliegen gingen von Belästigung bis hin zu Gewalt. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Freitag, 25. November, gibt es heuer 61 Veranstaltungen. Aus diesem Anlass hat die Stadt die Kampagne „Gleichberechtigung schützt vor Gewalt“ gestartet. Bis Mittwoch, 30. November, finden noch die Aktionswochen gegen Gewalt statt. Weitere Infos gibt es auf der Homepage und Hilfe unter 08000/11 60 16.

