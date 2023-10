Sexuelle Belästigung in der U-Bahn ‒ Münchnerin wird gegen ihren Willen begrapscht und gestreichelt

Nach der sexuellen Belästigung einer Münchnerin in der U-Bahn hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. (Symbolbild) © dpa/Frank Leonhardt

Ein Mann fasste einer Frau in der Münchner U-Bahn ans Gesäß und berührte ihre Oberschenkel, bis er letztendlich ausstieg. Die Polizei ermittelt.

München / Sendling ‒ Die Münchner Polizei hat einen Mann wegen sexueller Belästigung festgenommen. Der 29-Jährige begrapschte eine Frau in der U-Bahn.

Münchnerin in U-Bahn am Gesäß begrapscht ‒ Polizei nimmt verdächtigen Mann wegen sexueller Belästigung fest

Die 25-jährige Münchnerin befand sich am Sonntag, gegen 06.35 Uhr, in einer U-Bahn, heißt es von der Polizei. In dem Zug fasste ihr ein Mann gegen den Willen ans Gesäß und streichelte ihre Oberschenkel. Er ließ nicht von der Frau ab, bis er an der Haltestelle Brudermühlstraße ausstieg.

Die 25-Jährige meldete dann die sexuelle Belästigung dem Notruf 110. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Beamten den 29-jährigen Verdächtigen fest.

Der Münchner wurde nach erfolgter Anzeige wieder von der Wache entlassen. Das Kommissariat für Sexualdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nachdem ein Mann eine Münchnerin im Bus begrapschte, folgte er ihr nach Hause. Später meldeten weitere Frauen der Polizei sexuelle Belästigung in der U-Bahn.

