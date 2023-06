Video zeigt Tat ‒ Polizei München ermittelt gegen Jugendliche wegen sexueller Belästigung eines Mädchens (12)

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Polizei München ermittelt gegen Jugendliche wegen versuchter räuberischer Erpressung und sexuelle Belästigung zum Nachteil eines Mädchens (12). (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Nachdem ein Video die sexuelle Belästigung eines 12-Jährigen Mädchens in München dokumentierte, ermittelt die Polizei auch wegen räuberischer Erpressung.

München ‒ In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, in dem ein Mädchen (12) von mehreren Jugendlichen sexuell belästigt wird. Der Vorfall fand in München statt und die Polizei ermittelt.

Sexuelle Belästigung eines Mädchens in München auf Video - Polizei ermittelt gegen Jugendliche

Ein Mitarbeiter einer Hausverwaltung in Sendling stellte der Polizei am 12. Mai ein Video einer Wohnanlage zu Verfügung, auf der die sexuelle Belästigung der 12-Jährigen dokumentiert ist. Dabei handelt es sich jedoch nicht um die kursierende Aufnahme.

Die vier Jungen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren hätten „Tathandlungen angedeutet“, die an eine Gruppenvergewaltigung erinnern, sagte ein Polizeisprecher laut dpa am Donnerstag. Er sprach von „Erniedrigungshandlungen“. Es sei wohl darum gegangen, das Mädchen zu demütigen und zu schikanieren.

Bei den anschließenden Ermittlungen konnte die Polizei das Mädchen ausfindig machen und anhören. Dabei stellte sich heraus, dass es vor dem Übergriff auf dem Video zu einer versuchten räuberischen Erpressung kam. Ein Verdächtiger (16) bedrohte die 12-Jährige mit einem Taschenmesser und forderte Bargeld.

Polizei-Ermittlungen gegen Verdächtige auch wegen versuchter räuberischer Erpressung

Bei den bisher ermittelten Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um den 16-Jährigen, einen 15-Jährigen, einen 13-Jährigen und einen 12-Jährigen. Das Mädchen und die Jugendlichen kannten sich bereits vor den Taten.

Die Münchner Polizei führt nun Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung und der sexuellen Belästigung.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.