Sexuelle Belästigung auf der Tanzfläche ‒ Teenagerin in Münchner Club begrapscht

Von: Jonas Hönle

Ein Münchner begrapschte eine Teenagerin in einem Club auf der Tanzfläche. (Symbolbild) © dpa/Sophia Kembowski

Die Polizei ermittelt gegen einen Münchner, der eine Jugendliche auf der Tanzfläche in einem Club begrapschte, wegen sexueller Belästigung.

Sexuelle Belästigung in Münchner Club - Teenagerin auf Tanzfläche begrapscht

Die 16-Jährige aus dem Landkreis Starnberg tanzte am späten Montagabend in einer Diskothek in der Altstadt, als ein ihr unbekannter Mann ihr von hinten an die Hüfte fasste. Sie streifte die Hände ab und wandte sich von ihm ab, heißt es von der Polizei.

Der Mann folgte ihr jedoch und begrapschte sie weiter am Po und an den Brüsten.

Die Jugendliche flüchtete daraufhin zu einem Türsteher und erklärte die Situation. Die verständigte Polizei nahm noch in dem Club einen 18-Jährigen Münchner fest.

Der Verdächtige, der polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten ist, wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung von der Polizei entlassen.

Die 16-Jährige wurde der Obhut ihrer Eltern übergeben.



Das Kommissariat für Sexualdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

