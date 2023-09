Exhibitionist reibt Glied an Wiesn-Besucherin ‒ Münchner Polizei ermittelt wegen weiterer sexueller Belästigung

Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung auf dem Münchner Oktoberfest. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Für einen Wiesn-Tourist geht es wegen sexueller Belästigung in München vor den Haftrichter. Der Exhibitionist rieb sein Glied im Festzelt an einer Frau.

München ‒ Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung auf der Wiesn. Ein Exhibitionist rieb in einem Festzelt sein Glied an einer Frau, ein weiterer Mann küsste eine Besucherin gegen ihren Willen.

Sexuelle Belästigung auf der Wiesn in München - Exhibitionist reibt in Festzelt sein Glied an Besucherin

Taschendiebfahnder aus Zürich beobachteten am Montag, gegen 0.05 Uhr, einen Mann aus Nordrhein-Westfalen, der in einem Festzelt sein Geschlechtsteil aus der Lederhose holte und an einer Besucherin rieb. Daraufhin nahm der 56-Jährige noch sexuelle Handlungen an sich selbst vor, was die Münchnerin bemerkte.

Die Polizei nahmen den Exhibitionisten fest und zeigte ihn auf der Wiesn-Wache aufgrund exhibitionistischer Handlungen an.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wird der Oktoberfest-Tourist im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Polizei ermittelt nach ungewollten Kuss auf Mund von Wiesn-Besucherin

Später am Montag wurde eine 26-jährige Wiesn-Besucherin von einem unbekannten Mann gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Die Frau alarmierte daraufhin die Beamten der Wiesn-Wache.

Ein eingeleitete Fahndung ergab jedoch keine Hinweise auf den Täter. Die Frau konnte den Gesuchten nicht mehr genau beschreiben.

Die Münchner Polizei nahm bereits Männer wegen sexueller Belästigung auf der Wiesn fest und ermittelt gegen sie. Sie begrapschten Frauen und versuchten sie zu küssen.

