Sexueller Übergriff in U-Bahn-Station: Münchnerin begrapscht Frau ‒ in psychiatrische Einrichtung eingeliefert

Von: Jonas Hönle

Eine Münchnerin begrapschte eine Frau in der U-Bahn Theresienwiese und kam danach in eine psychiatrische Einrichtung. (Archivbild) © Bodmer

Nachdem eine 22-Jährige eine Frau in einer U-Bahn-Station begrapschte und zwei Passantinnen attackierte, brachte die Polizei sie in eine psychiatrische Einrichtung.

München / Ludwigsvorstadt ‒ Die Münchner Polizei nahm eine 22-Jährige fest, nachdem sie eine Frau in einem U-Bahnhof begrapschte. Zudem beleidigte und attackierte sie zwei weitere anwesenden Frauen.

Münchnerin nach sexuellem Übergriff in psychiatrischer Einrichtung - 22-Jährige begrapscht Frau

Zu dem sexuellen Übergriff kam es am Donnerstag, gegen 15 Uhr, in der U-Bahn-Station Theresienwiese. Die 22-jährige Münchnerin belästigte eine 31-Jährige aus Dachau in Form von Berührungen sexuell motivierter Art, heißt es von der Polizei.

Dabei kam es dann zum Streit, bei dem die Verdächtige auch eine 33-Jährige und eine 58-Jährige aus München auf sexueller Basis verbal beleidigte und körperlich angriff.

Die alarmierte Polizei nahm die 22-jährige Münchnerin vorläufig fest. Sie wurde anschließend auf Anordnung des Gesundheitsamtes, wegen Fremdgefahr in eine entsprechende psychiatrische Einrichtung überstellt.

Das Münchner Kommissariat für Sexualdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

