Sexueller Übergriff in München: Frau (23) vertreibt Täter ‒ Polizei sucht Zeugen

Von: Kristina Beck

Eine Frau (23) wurde in Kleinhadern von einem Mann sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Ein Unbekannter hat einer 23-jährigen Frau von hinten in den Schritt gefasst. Sie konnte ihn durch Schreien in die Flucht schlagen. Die Kripo München ermittelt.

München ‒ Am Sonntag, 2. April, war eine 23 Jahre alte Frau gegen 5.30 Uhr auf dem Weg in die Arbeit, als ein bislang unbekannter Täter von hinten an sie herantrat und ihr über der Hose in den Intimbereich griff. Als sich die 23-Jährige umdrehte und anfing zu schreien, ergriff der unbekannte Täter die Flucht. Das berichtet die Polizei München am Montag.

Mann greift 23-Jähriger von hinten in den Schritt ‒ Polizei sucht Zeugen und veröffentlicht Täterbeschreibung

Die 23-Jährige erstatte später auf der Polizeiinspektion 29 (Forstenried) Anzeige. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchener Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 1,70 m groß, normale Statur

Er trug eine schwarze/dunkle Hose und eine auffällig rote Kapuzenjacke.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Stiftsbogens, Guardinistraße, Wolkerwegs (Kleinhadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sexuelle Belästigung ist für viele Frauen Alltag – das belegen auch die gestiegenen Zahlen in München. Fast ein Drittel der Betroffenen ist unter 18 Jahren.

