20 Jahre „Sichere Wiesn“ in München ‒ So hilft die Aktion Frauen und Mädchen auf dem Oktoberfest

Von: Jonas Hönle

Die Aktion „Sichere Wiesn“ hilft Frauen und Mädchen am Safe Space auf dem Oktoberfest. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Die Aktion „Sichere Wiesn“ unterstützt Oktoberfest-Besucherinnen bei ihrem Safe Space bei sexuellen Übergriffen, aber auch beim verloren Handy.

München ‒ Das Oktoberfest in München zieht jährlich Millionen Menschen an - sie suchen Spaß, Tradition und schöne Erinnerungen auf dem Volksfest.

Damit Mädchen und Frauen eine gute Zeit auf dem Oktoberfest verbringen können, steht die Aktion „Sichere Wiesn“ bereit. Hier hilft und unterstützt ein geschultes Team die Besucherinnen.

Aktion „Sichere Wiesn“ hilft Frauen und Mädchen auf dem Oktoberfest

Dabei ist es egal, ob das Handy verloren, der Akku aus ist oder die Gruppe verloren ging. Aber auch bei sexuellen Übergriffen, Nötigung und Vergewaltigung erhalten Mädchen und Frauen Hilfe in der Not.

Das Angebot ist kostenlos und auf Wunsch anonym. Es richtet sich an alle Wiesn-Besucherinnen unabhängig von Alter, Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, Religionszugehörigkeit, sexueller Orientierung, gesundheitlicher und psychischer Situation oder Behinderung.

Zu finden ist der Safe Space im Servicezentrum auf der Theresienwiese hinter dem Schottenhamelzelt (Eingang „Erste Hilfe“). Öffnungszeiten: an allen Wiesn-Tagen von 18.00 bis 1.00 Uhr; Fr, Sa, So sowie am 2. und 3.10. bereits ab 15.30 Uhr.

Hilfe am Safe Space für Wiesn-Besucherinnen - bei sexuellen Übergriffen oder dem verlorenen Handy

Die Aktion „Sichere Wiesn für Frauen und Mädchen auf dem Oktoberfest“ gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Sie will mit Öffentlichkeits- und Präventionsmaßnahmen für das Thema sexuelle Gewalt zu sensibilisieren und Wiesn-Besucherinnen in allen Notlagen Seite zu stehen.

Anlass für die drei Trägervereine AMYNA e.V., IMMA e.V. und die Beratungsstelle Frauen*notruf München zur Gründung war laut Mitteilung ein sehr dramatischer: Im Jahr 2002 habe es auf und im Umfeld des Oktoberfestes sehr viele sexuelle Übergriffe gegeben, unter anderem eine Vergewaltigung in einem Hinterhof. Vier junge Männer hätten eine Frau zum Sex gezwungen, während ein fünfter Wache hielt.

Diese Situation gab die Initialzündung. „Es war klar, es muss was passieren“, sagt Sibylle Härtl, die als Mitbegründerin noch heute für die Aktion tätig ist. „Ich habe damals viele Gespräche mit Anwohnerinnen geführt und musste feststellen, wie groß die Verunsicherung war. Die Frauen hatten Angst, abends nach Hause zu kommen oder überhaupt vor die Tür zu gehen.“

Die Aktion „Sichere Wiesn“ gibt es mittlerweile seit 20 Jahren

Es sei deutlich geworden, dass im Kontext Oktoberfest nicht nur zahlreiche Mädchen und Frauen sexuelle Gewalt erleben, sondern sich die Gewalt auch massiv auf andere, die nicht direkt betroffen sind, auswirke.

Die Aktion, die 2003 in der Münchner Stadtpolitik und auch auf dem Oktoberfest nicht nur auf Zustimmung gestoßen sei, ist heute ein fester Bestandteil des Hilfeangebots für Oktoberfest-Besucherinnen und nicht mehr wegzudenken. Bis heute vereint die Aktion die drei zentralen Säulen der Prävention, Intervention und Nachsorge.

In diesem ersten Jahr suchten insg. 28 Wiesn-Besucherinnen am Safe Space Unterstützung – heute bietet die Anlaufstelle während der Wiesn Hilfe und Beratung für 450 Mädchen und Frauen.

Gerade an den Wochenenden ist der Bedarf besonders groß: 2022 kamen am Spitzentag 68 hilfesuchende Wiesn-Besucherinnen in die Anlaufstelle.

Zahlen und Fakten aus den letzten 20 Jahren „Sichere Wiesn“

28 ‒ Mädchen und Frauen nutzen das Angebot im ersten Jahr – 2022 waren es 450 Klientinnen.

‒ Mädchen und Frauen nutzen das Angebot im ersten Jahr – 2022 waren es 450 Klientinnen. 1.500 ‒ Prozent Steigerung der Fallzahlen am Safe Space verzeichnet die Aktion folglich in den vergangenen 20 Jahren.

‒ Prozent Steigerung der Fallzahlen am Safe Space verzeichnet die Aktion folglich in den vergangenen 20 Jahren. 3.068 ‒ Wiesn-Besucherinnen konnte das Team in den vergangenen zwei Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Not- und Krisensituationen beraten und begleiten.

‒ Wiesn-Besucherinnen konnte das Team in den vergangenen zwei Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Not- und Krisensituationen beraten und begleiten. 14 ‒ Mitarbeiterinnen sind jeden Abend im Einsatz, um Hilfe suchenden Besucherinnen zur Seite zu stehen. Insg. über 60 Frauen engagieren sich heute als Mitarbeiterinnen. Zum Vergleich: Im ersten Jahr umfasste das Team 18 Studentinnen und eine Handvoll Fachberaterinnen.

‒ Mitarbeiterinnen sind jeden Abend im Einsatz, um Hilfe suchenden Besucherinnen zur Seite zu stehen. Insg. über 60 Frauen engagieren sich heute als Mitarbeiterinnen. Zum Vergleich: Im ersten Jahr umfasste das Team 18 Studentinnen und eine Handvoll Fachberaterinnen. 3,5 Millionen ‒ Menschen erreicht die Aktion jährlich mit Prävention und Öffentlichkeitsarbeit. Im ersten Jahr wurden mit Hilfe von Großplakaten, Flyern und Pressearbeit etwa 300.000 Personen über das Angebot informiert und auf das Tabuthema sexueller Gewalt auf dem Oktoberfest aufmerksam gemacht. Heute agiert die Aktion neben Printmaterialien (Flyer und Plakate) mit zahlreichen digitalen Maßnahmen wie Instagram, Newsletter, Website, Fahrgastfernsehen der MVG, YouTube etc. Hinzu kommen große Auflagen von Give Aways.

‒ Menschen erreicht die Aktion jährlich mit Prävention und Öffentlichkeitsarbeit. Im ersten Jahr wurden mit Hilfe von Großplakaten, Flyern und Pressearbeit etwa 300.000 Personen über das Angebot informiert und auf das Tabuthema sexueller Gewalt auf dem Oktoberfest aufmerksam gemacht. Heute agiert die Aktion neben Printmaterialien (Flyer und Plakate) mit zahlreichen digitalen Maßnahmen wie Instagram, Newsletter, Website, Fahrgastfernsehen der MVG, YouTube etc. Hinzu kommen große Auflagen von Give Aways. 28.841 ‒ Schülerinnen informierte das Pausenhofprojekt der Aktion seit 2010 an weiterführenden Schulen im Stadtgebiet. Rund 15.000 weitere Mädchen und Jungen konnte mit Unterstützung des Kreisjugendrings München Land an Schulen im Umland von München erreicht werden.

‒ Schülerinnen informierte das Pausenhofprojekt der Aktion seit 2010 an weiterführenden Schulen im Stadtgebiet. Rund 15.000 weitere Mädchen und Jungen konnte mit Unterstützung des Kreisjugendrings München Land an Schulen im Umland von München erreicht werden. 6 ‒ Auszeichnungen erhielt die Aktionsgruppe für ihr Engagement gegen sexuelle Gewalt und Victim Blaming sowie für den Schutz von Mädchen und Frauen.

‒ Auszeichnungen erhielt die Aktionsgruppe für ihr Engagement gegen sexuelle Gewalt und Victim Blaming sowie für den Schutz von Mädchen und Frauen. 15 ‒ Jahre ist es her, dass die Stadt München das Angebot der drei Trägervereine in die Regelförderung aufnahm und somit die Weiterarbeit der Aktion garantierte. Bis heute werden rund zwei Drittel der Gesamtkosten von der Stadt München getragen, weitere Unterstützer*innen sind das Landratsamt München, die Münchner Wiesn-Stiftung und zahlreiche Spenderinnen.

