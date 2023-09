Globaler Klimastreik am Freitag: Rund 7000 Menschen bei Fridays-for-Future-Demonstration in München

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Am Freitag demonstriert die Umweltschutz-Bewegung Fridays for Future wieder in München. © Sven Hoppe/dpa

Am Freitag fand der nächste globale Klimastreik von Fridays for Future statt. Rund 7000 Menschen beteiligten sich laut Polizei an der Demonstration.

Update: 16:00 Uhr

München ‒ Rund 7000 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Freitag in München bei der Aktion „Fridays for Future“ für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Die Veranstaltung sei zunächst friedlich verlaufen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums München.

Die Klimaaktivisten hatten für Freitag weltweit zu Demonstrationen aufgerufen. Einer neuen Umfrage zufolge steht die Mehrheit der Deutschen hinter den Protesten, berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa).

In dem am Freitag veröffentlichten neuen ZDF-Politbarometer unterstützten 65 Prozent die Klimademonstrationen, 29 Prozent finden sie hingegen nicht gut. Allerdings glauben nur 16 Prozent, dass damit sehr viel oder viel für den Klimaschutz erreicht werden kann.

----------------------------

Erstmeldung: 10:47 Uhr: Programm & Route der Fridays-for-Future-Demonstration in München

Am heutigen Freitag, 15. September will die Umweltschutz-Bewegung Fridays for Future beim globalen Klimastreik wieder durch München ziehen. Los geht’s um 12 Uhr am Siegestor.

Die Gruppe gibt es mittlerweile seit über fünf Jahren. Am 20.08.2018, streikte Greta Thunberg das erste Mal in Stockholm ‒ der Initialmoment für die weltweite Bewegung Fridays for Future.

Programm und Route der Fridays-for-Future-Demonstration am Freitag in München

Nach einer Anfangskundgebung, bei der unter anderem Greenpeace-Vorsitzender Martin Kaiser sprechen wird, wird es einen Demonstration durch München geben. Die abschließende Endkundgebung, unter anderem mit den Sportfreunden Stiller, findet erneut am Siegestor statt.

Die Demonstranten werden laut Pressemitteilung von Fridays for Future nach einer ca. einstündigen Anfangskundgebung vom Siegestor Richtung Norden gehen und in die Georgenstraße einbiegen. Über die Arcis- und Schellingstraße gelangt die Demo zur Universität, von wo aus sie die Ludwigsstraße entlang wieder zum Siegestor läuft.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.