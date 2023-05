Feiern und Spielen auf der Leopoldstraße – das ist am Wochenende bei zwei Festivals wieder möglich

Von: Gabriele Winter

Tagsüber wird das Siegestor zur Spielfläche. © Gleb Polovnykov

Beim Zamanand-Festival stehen der Spaß und das Miteinander im Vordergrund. Was an den Wochenenden dieses Jahr alles geboten wird:

Maxvorstadt / Schwabing ‒ In alter Tradition, aber mit neuem Namen und neuen Betreibern geht das Zamanand-Festival (früher Streetlife) zusammen mit dem Corso Leopold in die zweite Runde. Unter dem Motto „Nachhaltigkeit, Vielfalt und Toleranz“ bietet es am Samstag, 13., und am Sonntag, 14. Mai, auf der Ludwigstraße Raum für Spiel, Spaß und Begegnungen. Parallel dazu läuft nördlich des Siegestors der Corso Leopold mit ähnlichem Schwerpunkt. Der Schirmherr, Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), lobt die Ausrichtung der Festivals: „Dort werden Modelle und Visionen einer besseren Welt präsentiert, einer ressourcenschonenden Zukunft und einer menschenwürdigen und solidarischen Urbanität.“

Neben den kostenlosen Informations- und Mitmachangeboten von zahlreichen Münchner Vereinen und Institutionen gibt es auf dem Gelände acht Festivalbühnen für verschiedene Musikrichtungen. Neben Weltmusik wird Pop, Rock, Hip-Hop und Elektro gespielt.



Zamanand-Festival: Mitmachangebote fest im Programm

Höhepunkte werden der Blumenrausch am Siegestor – in Zusammenarbeit mit dem Flower-Power-Festival – und die anwohnerfreundliche Silent Disco mit Kopfhörern am Samstagabend sein. Beim Blumenrausch projiziert Michael Gene Aichner, alias Genelabo, großflächige florale Video­-Installationen auf das Siegestor.



Nachts werden verschiedene Motive an das Siegestor projiziert. © Gleb Polovnykov

Zum Innehalten und Spielen kommt man am Odeonsplatz. Dort spendet ein Moosbett Kühle für die beanspruchten Füße. Auch Kinder müssen auf dem weichen Grund keine Angst haben, sich zu verletzen. Im Bereich Umwelt- und Klimaschutz gibt es weitere Angebote rund um den Geschwister-Scholl- und Professor Huber Platz. Sowohl das Referat für Klima- und Umweltschutz als auch staatliche Institutionen, Akteure aus dem Bildungsbereich und NGOs, aber auch Unternehmen organisieren dort Mitmachangebote und Informationsstände.



Zamanand-Festival: Barrierefreiheit im Vordergrund

Ein weiterer zentraler Schwerpunkt des Zamanand ist der respektvolle Umgang miteinander. „Gleichberechtigung, Gleichstellung und Inklusion sollen gelebt werden und sich in sämtlichen programmatischen Punkten widerspiegeln“, betont Zamanand-Organisator Manuel Schaumann.



Daher werde bei den Angeboten Wert auf Barrierefreiheit gelegt, auch wenn nicht alle bei den zum Teil akrobatischen Sport-Events wie der „Ride Further Tour“ mit BMX-Rad- und Skateboard-Contests dabei sein können. Aber Akteure des Breitensports stellen sich ebenso vor und animieren zum Mitmachen.



Insgesamt soll das Zamanand Festival einen Resonanzraum für die gesamte Stadtgesellschaft bieten. Es besteht kein Konsumzwang, weder in der Gastronomie, noch an den Ständen. Stattdessen gehe es darum, Neues auszuprobieren und Kultur zu genießen, sagt Schaumann. Er rechnet mit über 400 000 Besuchern für beide Festivals. Das zweite Zamanand 2023 findet dann am 19. und 20. August statt.

