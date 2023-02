Kamala Harris bei Sicherheitskonferenz in München ‒ Weißes Haus bestätigt Siko-Teilnahme der US-Vizepräsidentin

Von: Jonas Hönle

Teilen

US-Vizepräsidentin Kamala Harris nimmt an der Sicherheitskonferenz (Siko) 2023 in München teil. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris nimmt an der Sicherheitskonferenz in München teilt. Russische Offizielle sind bei der Siko 2023 aber nicht eingeladen.

München ‒ Die Sicherheitskonferenz in München findet vom 17. bis 19. Februar 2023 im Hotel Bayerischer Hof statt. Nun hat auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris ihre Teilnahme zugesagt.

Das Weiße Haus teilte am Montagabend (Ortszeit) in Washington mit, Harris werde in der kommenden Woche nach München reisen, um an der Siko teilzunehmen.

Sie werde dort auch eine Rede halten, berichte die dpa. Harris hatte bereits im vergangenen Jahr die US-Delegation beim wichtigsten sicherheitspolitischen Expertentreffen weltweit angeführt.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei Sicherheitskonferenz (Siko) 2023 in München erwartet

Es ist die erste Sicherheitskonferenz seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Mit Blick auf die russische Aggression demonstriere Harris‘ Teilnahme transatlantische Einigkeit und Entschlossenheit, teilte das Weiße Haus mit. Sie unterstreiche auch die globale Führungsrolle der USA und das anhaltende Engagement des Landes zur Unterstützung der Ukraine.

Insgesamt werden bei der Siko rund 40 Staats- und Regierungschefs, mehr als 90 Minister und mehrere Chefs von internationalen Organisationen in München erwartet. Ob auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnimmt, ist noch offen.

Russische Offizielle sind allerdings nicht eingeladen. „Wir sind uns zu schade, diesen Kriegsverbrechern im Kreml mit der Münchner Sicherheitskonferenz eine Bühne für ihre Propaganda zu bieten“, hat Konferenzleiter Christoph Heusgen diese Entscheidung begründet.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.