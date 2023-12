Silvester in München: Feuerwerkverbot in der Innenstadt – wo auch ein Böllerverbot gilt

Silvester-Feuerwerk in München © Lennart Preiss/dpa

An Silvester gilt in München ein Feuerwerkverbot in der Innenstadt und ein Böllerverbot innerhalb des Mittleren Rings. Was erlaubt ist und was nicht...

München – Das Jahr neigt sich dem Ende zu und Silvester steht wieder vor der Tür. Zum Schutz von Menschen, Tieren und der Umwelt ist es an einigen Orten in München jedoch verboten, Feuerwerk oder Böller zu zünden.

Betroffen sind der Marienplatz, die Fußgängerzone bis einschließlich Stachus sowie der Viktualienmarkt. Das Verbot gilt von Sonntagabend, 31. Dezember, 21 Uhr, bis Montagmorgen, 1. Januar, 2 Uhr, teilt die Stadt mit.

Feuerwerkverbot und Böllerverbot an Silvester in München

„Silvester ist zum Feiern da. Doch in der Vergangenheit kam es vor allem im Bereich rund um den Marienplatz zu gefährlichen Situationen,“ sagt Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller-Gradl.

Um die Verbotszone in der Innenstadt werden Schilder mit Piktogrammen und dem Text „Feuerwerk verboten!“ aufgestellt.

Verboten sind alle Arten von Pyrotechnik, außer der Kategorie F1, wie Wunderkerzen oder Knallerbsen. Anwohner dürfen Raketen oder Böller jedoch in ihre Wohnung oder von ihrer Wohnung in einen Bereich außerhalb der Verbotszone transportieren.

Feuerwerkverbot in der Innenstadt von München an Silvester. © LHM

Kein Feuerwerk in der Innenstadt erlaubt - auch keine Böller innerhalb des Mittleren Rings

Innerhalb der Umweltzone des Mittleren Rings gilt zudem ein Böllerverbot. Hier ist es an Silvester nicht erlaubt, Pyrotechnik der Kategorie 2, mit ausschließlicher Knallwirkung (zum Beispiel Silvesterknaller oder Böller), zu zünden.

Feuerwerke ohne Knallwirkung wie Fontänen und Co. sind aber erlaubt. Das Verbot gilt ganztägig am 31. Dezember und 1. Januar.

Böllerverbot innerhalb des Mittleren Rings an Silvester. © LHM

Eine Rechtsgrundlage für ein generelles Abbrennverbot von Pyrotechnik in der gesamten Stadt gibt es derzeit nicht.

Verstoße gegen das Feuerwerkverbot in der Innenstadt und das Böllerverbot innerhalb des Mittleren Rings haben eine Geldbuße als Folge. Die Polizei werde kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden.

