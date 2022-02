Söder baut das Kabinett in Bayern um ‒ Wer wird seinen Minister-Posten verlieren und welche Namen rücken nach?

Von: Jonas Hönle

Teilen

Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, will in der Sitzung der CSU-Landtagsfraktion neue Minister für sein Kabinett vorstellen. © Sven Hoppe/dpa

Söder will das Kabinett in Bayern am Mittwoch umbauen. Welche Namen für einen neuen Minister-Posten gehandelt werden und welche Kandidaten ausgetauscht werden könnten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will am Mittwoch das Kabinett umbauen. Am Morgen sollen die Namen der neuen Minister in der Sitzung der CSU-Landtagsfraktion bekannt gegeben werden. Aus Söders Umfeld hieß es, die finalen Entscheidungen würden erst unmittelbar vor Beginn der Sitzung (10.00 Uhr) gefällt.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Söder plant Kabinett-Umbau in Bayern - Welche Namen für einen Minister-Posten gehandelt werden?

Bisher ist noch offen, welche Minister ausgetauscht werden und ob es darüber hinaus auch Änderungen bei den Ministerien selbst oder anderen Posten geben könnte.

In CSU-Kreisen werden insbesondere Bau- und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer, Wissenschaftsminister Bernd Sibler, Familienministerin Carolina Trautner und Europaministern Melanie Huml als Wackelkandidaten genannt. Auch Innen-Staatssekretär Gerhard Eck könnte seinen Posten im Kabinett verlieren. Er hatte bereits angekündigt, bei der Landtagswahl im Herbst 2023 nicht mehr kandidieren zu wollen.

In der CSU und darüber hinaus brodelt die Gerüchteküche hinsichtlich der neuen Namen im Kabinett. Zu den meistgenannten Kandidaten zählt in jedem Fall der Deggendorfer Landrat und Chef des Landkreistages, Christian Bernreiter. Er wird für das Amt des Bau- und Verkehrsministers gehandelt.

Als neue Familienministerin können sich in der CSU viele die frühere Umweltministerin und Chefin der CSU-Frauenunion, Ulrike Scharf, einige aber auch die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner vorstellen.

Als neuer Wissenschaftsminister wird Generalsekretär Markus Blume genannt. Allerdings würde Söder damit eineinhalb Jahre vor der Wahl eine wichtige Schlüsselposition in der Partei neu besetzen müssen. Mit Blume hätte Söder zudem neben Justizminister Georg Eisenreich einen zweiten Minister aus München im Kabinett. Gleichwohl wird Blume zugetraut, das Hightech-Ministerium besser ins Szene zu setzen.

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

Sollte Söder Blume ins Kabinett holen, muss er schnell eine neue, schlagfertige Neubesetzung für den Generalsekretärsposten in der CSU-Zentrale finden. Ein Name, der hier genannt wird und über den etwa in der „Bild“-Zeitung spekuliert wird, ist der von Parteivize Dorothee Bär. Die ehemalige Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt ist bestens vernetzt und könnte Söder helfen, die Präsenz der CSU in Berlin zu erhöhen.

Bär ist in der CSU aber nicht unumstritten. Doch auch von ihren Kritikern ist zu hören, dass sie ihr das wichtige Amt zutrauen, das sowohl die Wahlkampagne (mit Söder) verantwortet als auch bei politischen Streitereien in vorderster Linie Kritik und Ärger auf sich zieht.

Söder will die Namen der neuen Minister in Bayerns Kabinett am Mittwoch vorstellen

Am Mittag um 13.00 Uhr will Söder dann seine neuen Minister dem Landtag vorstellen und diese dort dann auch offiziell ernennen lassen. Die neuen Minister müssten dann noch im Plenum vereidigt werden.

Über den Umbau des bayerischen Kabinetts war in den vergangenen Wochen immer wieder hinter vorgehaltener Hand und in den Medien spekuliert worden. Dabei hatte es immer geheißen, dass Söder in jedem Fall zunächst abwarten wolle, bis die aktuelle Omikron-Welle in Bayern ihren Höhepunkt überschritten habe.

Die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Mittwoch im Überblick.

Quelle. www.hallo-muenchen.de