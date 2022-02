Söder kündigt Corona-Lockerungen in Bayern an ‒ Gastronomie, Sport und Kultur sollen bald davon profitieren

Von: Jonas Hönle

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, kündigt Corona-Lockerungen für Gastronomie, Sport und Kultur an. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Söder kündigt Corona-Lockerungen in Bayern an. Bei Sport und Kultur-Events sollen mehr Zuschauer erlaubt werden, in der Gastronomie soll die Sperrstunde fallen.

Trotz der hohen Corona-Inzidenz reißt die Debatte um Lockerungen nicht ab. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte von der Ampel-Regierung eine Stufenplan für Öffnungen gefordert.

Doch auf Maßnahmen aus Berlin will der CSU-Chef anscheinend nicht warten. Im Freistaat sollen demnächst schon massive Corona-Lockerungen auf den Weg gebracht werden.

Corona-Lockerungen in Bayern - Söder will Sperrstunden für Gastronomie aufheben

Wie die Deutsche-Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen an einer Videoschalte des CSU-Vorstandes erfahren hat, soll die Sperrstunde für die Gastronomie in Bayern aufgehoben werden. Gaststätten und Restaurant müssen aktuell noch um 22 Uhr schließen.

Die Corona-Einschränkung soll nach den Worten von Söder künftig wieder ausgesetzt werden.

Corona-Lockerungen in Bayern - Söder will mehr Zuschauer bei Kultur- und Sport-Events

Bei Sport- und Kultur-Events in Bayern will Söder in Kürze noch mehr Zuschauer zulassen. In beiden Bereichen soll die 2G-Plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht weiterhin in Kraft bleiben.

Bei Sport-Veranstaltungen soll demnach wieder eine Zuschauer-Auslastung von bis zu 50 Prozent erlaubt werden - in Stadien und bei großen überregionalen Events liegt die Grenze aktuell bei 25 Prozent. Zudem soll laut Söder dann eine maximale Obergrenze von 15 000 Zuschauern gelten (aktuell sind es 10 000).

Bei Kultur-Veranstaltungen soll wieder eine Zuschauer-Auslastung von bis zu 75 Prozent erlaubt werden - aktuell sind es höchstens 50 Prozent.

Corona-Lockerungen in Bayern - Söder will 3G-Regel beim Friseur und der Fußpflege

Körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Nagelstudios sollen in Bayern künftig auch wieder für Besucher mit einem negativen Corona-Test möglich sein. Es soll hier wieder die 3G-Regel gelten, kündigte Söder am Montag an.

Damit dürften auch Ungeimpfte oder Personen, die keinen Genesenen-Nachweis haben, wieder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aktuell gilt hier noch die 2G-Regel.

