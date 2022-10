Kein „Abspielstation aus Italien“ ‒ Söder gegen zu viel Einfluss von Berlusconis TV-Gruppe auf ProSiebenSat.1

Von: Jonas Hönle

Markus Söder spricht sich bei den Medientagen in München gegen zu viel Einfluss von Berlusconis TV-Unternehmen auf ProSiebenSat.1 aus. © Peter Kneffel/dpa

Bei den Medientagen in München sprach sich Söder gegen zu viel Einfluss des TV-Unternehmens Media for Europe (MFE) des Politikers Berlusconi auf ProSiebenSat.1 aus.

In München finden derzeit die Medientage statt. Bei der Konferenz hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) indirekt gegen zu viel Einfluss der italienischen TV-Gruppe des Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi auf ProSiebenSat.1 ausgesprochen.

„Wir wollen ein selbstständiger starker Medienstandort bleiben - auch unabhängig an der Stelle.“ Man würde ungern nur eine „Abspielstation aus Italien“ sein. Man möchte auch nicht, dass andere Regierungen quasi ProSieben dominieren, betonte der Politiker am Dienstag.

Das italienische TV-Unternehmen Media for Europe (MFE) der Familie des italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi besitzt viele Aktien von ProSiebenSat.1.

Bisher sprach das Unternehmen immer wieder von einem europäischem Senderverbund, den man anstrebe - konkret wurden Pläne allerdings bislang nicht. Das Verhältnis zwischen beiden Medienhäusern wurde von außen eher als kühl eingeschätzt. Unlängst teilte MFE mit, die Präsenz in Deutschland mit einem eigenen Büro in München zu verstärken.

BLM hält Einfluss von Politiker Berlusconi auf ProSiebenSat.1 in München im Blick

Der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), Thorsten Schmiege, sagte vor Tagen der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, wie sein Blick auf das Interesse eines Politikers an Medien sei: „Es wird in Deutschland sehr sensibel gesehen, dass sich mit Berlusconi ein Politiker mit auch einem Sitz im Europaparlament an einem Rundfunkanbieter beteiligt. Das ist das Thema Staatsferne - das behalten wir sehr genau im Blick.“

Die hinsichtlich der Medienkonzentration entscheidende Grenze von 25 Prozent für eine maßgebliche Beteiligung sei bisher zwar nicht überschritten. „Wir verfolgen aber genau, wie der Einfluss auch unter dieser Schwelle tatsächlich ausgeübt wird“, ergänzte Schmiege.

