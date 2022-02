Gefälschtes Söder-Foto auf Twitter ruft zu Corona-Spaziergängen auf ‒ Das Original erinnert an Nazi-Opfer

Von: Jonas Hönle

Ein gefälschtes Foto von Markus Söder mit einem Aufruf zur Teilnahme an Protesten gegen die Corona-Politik kursiert derzeit bei Twitter. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ein Bild von Markus Söder zum internationalen Holocaust-Gedenktag wurde bearbeitet. Die Fälschung ruft zur Teilnahme an Protesten gegen die Corona-Politik auf.

Auf Twitter kursiert ein gefälschtes Foto von Markus Söder mit dem Aufruf an Corona-Spaziergängen teilzunehmen. Das Bild zeigt den Ministerpräsident von Bayern, wie er ein Plakat in die Kamera hält, auf dem steht: „Spazierengehen hilft. Auch allen, die du liebst. Montags in deiner Stadt“. Unten auf der Montage ist zudem das Logo der Bundesregierung abgebildet.

Foto-Fälschung auf Twitter zeigt Söder, der zu Corona-Spaziergängen aufruft

In Wirklichkeit zeigte das Foto aus der vergangenen Woche Söder, wie dieser anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages das Bild eines neunarmigen Chanukkaleuchters ins Bild hält und damit an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Von Söder selbst gab es dazu zunächst keine Stellungnahme, CSU-Generalsekretär Markus Blume attackierte die Fälschung aber umgehend: „Widerwärtig und unverfroren! Dieses Bild ist ein Fake - ausgerechnet aus einem Foto zum Gedenken an den Holocaust. Wer so ein Fake in die Welt setzt, sollte sich schämen.“

