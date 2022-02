Bald neues Kabinett in Bayern? Nächste geplante Sitzung fällt aus ‒ Kreise berichten von Söder-Plan zum Umbau

Von: Jonas Hönle

Teilen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder plant den Umbau des Kabinetts. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Wird Markus Söder das Kabinett in Bayern neu besetzten? Über den Umbau wurde schon spekuliert, jetzt berichten Kreise von einem Plan des Ministerpräsidenten.

Wird das Kabinett in Bayern noch in dieser Wochen umgebaut? Ministerpräsident Markus Söder scheint den Plan bereits am Mittwoch in die Tat umsetzten zu wollen. Das will die Deutsche Presse-Agentur in München am Montag aus Parlaments- und Regierungskreisen erfahren haben.

Demnach plant der CSU-Chef am Vormittag zunächst die Fraktion im Landtag informieren. Im Anschluss dürfte Söder dann mit seinem Plan an die Öffentlichkeit treten.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Umbau des Kabinetts in Bayern am Mittwoch? Kreise berichten von Söder-Plan

Offizielle Bestätigungen zum Umbau oder sogar Namen künftiger Minister liegen noch nicht vor. Eine Regierungssprecherin bestätigte jedoch auf dpa-Anfrage, dass die turnusmäßig für Dienstag geplante Sitzung des Kabinetts ausfalle.

Auch der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet von Söders Plan zum Umbau des Kabinetts. Demnach sollen bereits am Dienstag die nötigen Gespräche geführt werden. Laut BR ist noch nicht klar, wer künftig auf seinen Minister-Posten verzichten muss.

Über den Umbau des bayerischen Kabinetts war in den vergangenen Wochen immer wieder hinter vorgehaltener Hand und in den Medien spekuliert worden. Dabei hatte es immer geheißen, dass Söder in jedem Fall zunächst abwarten wolle, bis die aktuelle Omikron-Welle in Bayern ihren Höhepunkt überschritten sei.

Lesen Sie auch Fußball-Geisterspiele, Kontaktbeschränkungen und 2G im Handel ‒ Bayern hat die Corona-Regeln weiter verschärft Bayern verschärft die Corona-Maßnahmen. Die Lage in den Kliniken ist angespannt, es gibt kaum freie Intensivbetten. Die aktuellen Zahlen für Bayern und München... Fußball-Geisterspiele, Kontaktbeschränkungen und 2G im Handel ‒ Bayern hat die Corona-Regeln weiter verschärft Türkgücü München holt Österreicher Heraf als neuen Trainer Fußball-Drittligist Türkgücü München hat den Österreicher Andreas Heraf als neuen Trainer verpflichtet. Der 54 Jahre alte ehemalige Nationalspieler war zuletzt Coach in seiner Heimat beim Erstligisten SV Ried. Wie der Tabellen-16. aus München am Montag weiter mitteilte, wird in Goran Djuricin (47) ein weiterer Österreicher neuer Co-Trainer. Türkgücü München holt Österreicher Heraf als neuen Trainer

Quelle: www.hallo-muenchen.de