Und wieder schmücken Blumen das Rathaus in München ‒ auch in der Stadt blühen bald farbenfrohe Pflanzen im Sommer

Von: Jonas Hönle

OB Dieter Reiter und Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer präsentieren die diesjährige Beflanzung der Rathausbalkone. © Michael Nagy/Presseamt München

Am Rathaus in München werden bienenfreundliche Sommer-Blumen auf die Balkone gepflanzt. Im Rest der Stadt sollen bald überraschenden Farbkombinationen zu sehen sein.

München ‒ Nach dem eher regnerischen Frühling steigen die Temperaturen wieder an und die Sonne zeigt sich. In München kehren nun auch die Blumen zurück.

Heute haben Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer die Sommer-Blumen auf den Rathaus-Balkonen präsentiert. In 111 Blumenkästen schmücken sie das Gebäude über den Sommer.

Ab morgen folgen die Pflanzungen der Sommer-Blumen in den Fußgängerzonen.

Sommer in München - Blumen am Rathaus und in der Stadt werden gepflanzt

Bereits Mitte Mai stellten die Stadtgärtner die Zierbeete an vielen Plätzen und in Grünanlagen der Stadt von den typischen Frühjahrsblühern auf Sommer um.

„Bei der Auswahl der Blumen achten wir besonders auf die Insektenfreundlichkeit – die Blüten bieten den ganzen Sommer über reichlich Pollen und Nektar. Voraussichtlich in zwei bis drei Wochen ist dann die Aufgabe, den Sommer in die Stadt zu bringen, von gärtnerischer Seite erfüllt,“ sagt Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer

Wegen der positiven Resonanz habe das Rathaus erneut die gleiche bienenfreundliche Bepflanzung der Balkonkästen wie in den letzten Jahren erhalten. Den ganzen Sommer sollen Buntnesseln, Zauberschnee, Prachtkerzen, Löwenmäulchen, Leberbalsam, Mehlsalbei, Basilikum und Zinnien sowie Zweizahn, Fächerblume und Süßkartoffel das Rathaus zieren.

Jedes Jahr freue ich mich auf die Farbenpracht und Vielfalt, die die Gärtnerinnen und Gärtner des Baureferats umsetzen. Auch dieses Jahr ist das wieder hervorragend gelungen. Ich hoffe auf regen Besuch der Münchner Bienen, die sich ab sofort an mehr als 1.000 Pflanzen am Rathaus bedienen können.

Farben und Kontraste bei Blumen am Karolinenplatz, Alten Botanischen Garten und Promenadeplatz

Das Baureferat setzt die vorbereiteten Blumen im Frühjahr und im Sommer in der Stadt aus, wobei die Kulturgärtnerei neue Zusammenstellungen verschiedener Pflanzen entwickelt - mit Fokus auf überraschenden Farbkombinationen.

Die Hauptabteilung Gartenbau des Baureferats bepflanze dieses Jahr beispielsweise die Beete am Karolinenplatz in intensiven Rot- und Orangetönen, ergänzt mit blauviolett und weiß.

Die Bepflanzung am Alten Botanischen Garten um den Neptunbrunnen werde in einem Kontrast aus gelb und weiß zu violettblau erblühen. Der Promenadeplatz werde in einem Farbverlauf von weiß, rosa über rot bis violettblau gestaltet.

Zahlen Sommerblumen 2023: Anzahl der Pflanzen: zirka 164.000 Pflanzen Anzahl der „Mobilen Gefäße“: zirka 630 Gefäße an 45 Standorten Flächen der „Wechselflor-Beete“: zirka 3.800 m² an 26 Standorten

