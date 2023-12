Konzerte in der Tollwood Musik-Arena in München 2024 – das derzeitige Line-Up im Überblick

Take That, ZZ Top und PUR auf dem Sommer Tollwood in München ‒ Die weiteren Konzerte in der Musik-Arena

Drucken Teilen

Take That spielt auf dem Sommer Tollwood in München ein Konzert. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Das Sommer Tollwood veröffentlicht das bisherige Line-Up für die Musik Arena. Wann das Festival stattfindet und welche Konzerte in München geplant sind...

Update: 15. Dezember

München – Das Winter-Tollwood auf der Theresienwiese läuft noch gut eine Woche, doch das Sommerfestival steckt schon mitten in den Vorbereitungen. Hier steht der Großteil des Line-Ups für die Konzerte in der Musik-Arena.

Konzerte auf dem Sommer-Tollwood 2024 in München - Das Line-Up in der Musik-Arena

24 breitgefächerte Konzerte stehen bereits fest - von ZZ Top bis Lena, Bilderbuch und Clueso.

Der Abend mit Nina Chuba und ein Konzert von FiNCH sind bereits ausverkauft. Für den Zusatztermin von FiNCH und für weitere Konzerte wie Take That, Beth Hart, Deine Freunde und PUR gibt es nur noch Restkarten.

Auch für die weiteren Termine mit Größen wie Greta van Fleet, Clueso, Montez, Kaffkiez, Von Wegen Lisbeth & Kytes, Toto, Status Quo & Canned Heat, Nile Rodgers plus Kool & The Gang heißt es schnell sein.

Tollwood Musik-Arena 2024 – das derzeitige Line-Up im Überblick

21.06.2024 | Bilderbuch – „Softpower Tour 24“ – Beginn: 18 Uhr

22.06.2024 | Dieter Thomas Kuhn – „Das Festival der Liebe“

24.06.2024 | Toto – „The Dogz of Oz World Tour 2024“ – Beginn: 18:45 Uhr

25.06.2024 | Sarah Connor – „My favorite Songs“

27.06.2024 | Nina Chuba – AUSVERKAUFT

28.06.2024 | Dicht & Ergreifend – „es werde dicht – Live 2024“

29.06.2024 | Lena & special Guest: Leony – Beginn: 18 Uhr

01.07.2024 | Beth Hart & Guest: Andreas Kümmert

02.07.2024 | Take That – „This Life Under The Stars – European Tour“

03.07.2024 | Clueso – „Sommer Tour 2024“

05.07.2024 | Nile Rodgers + Chic plus Kool & The Gang

06.07.2024 | Greta van Fleet – „Starcatcher World Tour 2024“

07.07.2024 | Deine Freunde – „Kindsköpfe im Park 2024“ – Beginn: 17:30 Uhr

08.07.2024 | Status Quo & Canned Heat – „Live 2024“

10.07.2024 | Montez – „Sommer 2024“

11.07.2024 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter

12.07.2024 | 15 Jahre – Jubiläum einer Erfolgsgeschichte: Schmidbauer & Kälberer laden ein: SchmidbauerS

13.07.2024 | Kaffkiez – „This Life Under The Stars – European Tour“

14.07.2024 | ZZ Top – „The Elevation Tour“

15.07.2024 | Jeremias – „Ich fühl alles für dich mit – Sommer 2024“ – Beginn: 18:30 Uhr

16.07.2024 | Loreena McKennitt – „Summer Tour 2024“ – Beginn: 19:30 Uhr

18.07.2024 | FiNCH – 10 Jahre FiNCH – 10 Jahre FiNCH – Zusatzkonzert – Beginn: 18:30 Uhr

19.07.2024 | FiNCH – 10 Jahre FiNCH – 10 Jahre FiNCH – AUSVERKAUFT – Beginn: 18:30 Uhr

20.07.2024 | Von Wegen Lisbeth & Kytes – Beginn: 18:30 Uhr

21.07.2024 | PUR – Sommer 2024

-----------------------------------------

Take That auf dem Sommer Tollwood in München ‒ Welche weiteren Konzerte in der Musik-Arena stattfinden

Erstmeldung: 16. Oktober

München ‒ Der Herbst ist nun doch endlich angekommen und die Temperaturen in München sinken wieder - für viele Menschen ein Grund sich nach dem Sommer zu sehen.

Dann findet auch wieder das Tollwood im Olympiapark statt. Neben Kunsthandwerk und Schmankerln ist das Festival vor allem für Konzerte bekannt - dieses Mal treten auch Take That auf.

Take That spielt Konzert auf dem Sommer Tollwood in München - die weiteren Konzerte

Die britische Boyband-Sensation der 90er ist „Back for good“ und spielt am 2. Juli 2024 in der Musik-Arena. Auch ihr neues Album, dass sie im November diesen Jahres veröffentlich wollen, haben die drei Gründungsmitgliedern Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen dann im Gepäck.

„Türen öffnen sich für uns, und wer weiß, wohin sie führen werden“, sagt Gary Barlow, der sich über dieses neue Kapitel von Take That freut. „Es fühlt sich an, als ob neue Dinge am Horizont auftauchen, und hoffentlich wird dieses Album noch mehr Türen für uns öffnen.“

Karten gibt‘s ab Dienstag, 17. Oktober, im Pre-Sale und ab Donnerstag, 19. Oktober, unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim.



Konzerte in der Tollwood Musik-Arena in München 2024 – das derzeitige Line-Up im Überblick

Das Festival ist vom 21. Juni bis zum 21.Juli 2024 geplant. Diese Bands und Künstler spielen Konzerte auf dem Sommer Tollwood in München:

21.06.2024 ‒ Bilderbuch – „Softpower Tour 24“ – Beginn: 18 Uhr

– „Softpower Tour 24“ – Beginn: 18 Uhr 27.06.2024 ‒ Nina Chuba

01.07.2024 ‒ Beth Hart & Special Guest: Andreas Kümmert

02.07.2024 ‒ Take That – „This Life Under The Stars – European Tour“

– „This Life Under The Stars – European Tour“ 05.07.2024 ‒ Nile Rodgers + Chic – Kool & The Gang

– Kool & The Gang 07.07.2024 ‒ Deine Freunde – „Kindsköpfe im Park 2024“ – Beginn: 17:30 Uhr (Einlass: 16 Uhr)

– „Kindsköpfe im Park 2024“ – Beginn: 17:30 Uhr (Einlass: 16 Uhr) 10.07.2024 ‒ Montez – Sommer 2024

– Sommer 2024 11.07.2024 ‒ Schmidbauer & Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter

laden ein: Hannes Ringlstetter 12.07.2024 ‒ 15 Jahre – Jubiläum einer Erfolgsgeschichte: Schmidbauer & Kälberer laden ein: SchmidbauerS

laden ein: SchmidbauerS 18.07.2024 ‒ FiNCH – 10 Jahre FiNCH – die große Open Air Tour 2024 – Zusatzkonzert – Beginn: 18:30 Uhr

– 10 Jahre FiNCH – die große Open Air Tour 2024 – Zusatzkonzert – Beginn: 18:30 Uhr 19.07.2024 ‒ FiNCH – 10 Jahre FiNCH – die große Open Air Tour 2024 – AUSVERKAUFT – Beginn: 18:30 Uhr

– 10 Jahre FiNCH – die große Open Air Tour 2024 – AUSVERKAUFT – Beginn: 18:30 Uhr 21.07.2024 ‒ PUR

(Beginn der Konzerte: 19 Uhr – Ausnahmen sind gekennzeichnet)

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.