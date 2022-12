Sommernachtstraum 2023 im Olympiapark: Vorverkauf startet ‒ Reduzierte Early-Bird-Tickets bis Ende des Jahres

Von: Kristina Beck

Hashtag #atraum: Das Feuerwerk auf dem Sommernachtstraum im Münchner Olympiapark war nicht nur zahlenmäßig ein Spektakel: 78 Plattformen auf dem See und 150 Positionen auf dem Olympiaberg, Stadion und Turm. Diese werden mit sechs Tonnen Explosionsmaße bestückt und bieten damit 3500 Effekte. © Fabian Stoffers

Sommernachtstraum 2023 in München: Für das Open-Air-Event im Olympiapark beginnt der Vorverkauf. Alle Infos zu den Early-Bird-Tickets...

Der Sommernachtstraum im Olympiapark gehört wohl zu den Highlights der Münchner Sommer-Events. Das Jubiläumsfeuerwerk „A Sign of Life“ bewunderten im Juli 2022 nach eigenen Angaben 34.000 Fans. Am 15. Juli 2023 geht die Veranstaltung in eine neue Runde.

Festivalstimmung, wie sie sein sollte. Dazu passen dann auch mehrere Open-Air-Stages, Foodtrucks und ein alternatives Rahmenprogramm für verschiedenste Interessen. Nationale und internationale Musik-Acts und das finale Feuerwerk runden das Gesamtangebot ab.

Sommernachtstraum 2023 im Münchner Olympiapark: Vorverkauf startet ‒ Early Bird-Tickets als ideales Weihnachtsgeschenk

Emotionen, Erlebnis und gemeinsame Zeit schenken, liegt im Trend. Alle auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk werden mit Early Bird-Tickets zu vergünstigten Preisen fündig. Die reduzierten Ticketpreise für den Sommernachtstraum 2023 sind allerdings nur von 1. bis 31. Dezember verfügbar.

Abhängig von der Ticketkategorie kosten die Early-Bird-Tickets 32 Euro statt 39 Euro oder 42 Euro statt 49 Euro. Es wird auch beim Sommernachtstraum 2023 Karten in zwei Kategorien geben. Besucher haben mit Tickets beider Kategorien Zugang zu jeder Musikbühne. Tickets der Kategorie 1 garantieren zudem eine besonders gute Sicht auf das Feuerwerk.

Karten für Rollstuhlfahrer inkl. Begleitperson gibt es im Early Bird-Zeitraum für 32 Euro statt 39 Euro.

Alle Tickets sind bei München Ticket erhältlich: Tel. +49 (0)89 54 81 81 81 oder unter www.muenchenticket.de. Die Tickets verstehen sich inklusive VVK-Gebühr, zzgl. Versandkosten.

Weitere Informationen zum Event und den Ticketpreisen unter www.sommernachtstraum.de.

