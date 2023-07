Zu oft, zu laut - Olympiapark am Limit? Was Betreibergesellschaft und Stadt zu Anwohner-Vorwürfen sagen

Von: Ursula Löschau

Rüdiger Tresselt will kein „Spaßverderber“ sein. Er kritisiert jedoch scharf, welche Ausmaße der Veranstaltungsbetrieb in der Grünanlage Olympiapark angenommen hat. © Bodmer

Nehmen die Veranstaltungen im Olympiapark Überhand? Ein Anwohner beschwert sich über „Lärm-Terror“ - auch der zuständige BA sieht Handlungsbedarf...

München ‒ „Bunter, lauter, traumhafter“: So bewarb die Olympiapark München GmbH das jüngste Feuerwerksspektakel „Sommernachtstraum“. Das brachte für Anwohner Rüdiger Tresselt jetzt das Fass zum Überlaufen: „Der nächtliche Lärm-Terror mit 33 000 zahlenden Besuchern war ein Albtraum für die Anwohner und eindeutig Ruhestörung“. Nicht zu vergessen, so fügt er hinzu, „ein Trauma für die Tierwelt in und um den Olympiapark“.

Rüdiger Tresselt © Ursula Löschau

Zudem sei dies kein Einzelfall: Der Gutachter in Umweltangelegenheiten beklagte in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg, dass gewerbliche Großveranstaltungen in der öffentlichen Grünanlage überhandnähmen. Er fordert nun: „Schluss mit dem Event-Terror im Park.“



Veranstaltungen im Olympiapark: BA stößt Umdenken an

Tatsächlich sieht der BA ebenfalls Handlungsbedarf. Vor allem für das Theaterfestivalgelände. Einstimmig hat das Gremium die Stadt aufgefordert, das Areal – auf dem unter anderem das Tollwood-Festival stattfindet – insgesamt zu überplanen. Die Viertelpolitiker wollen ein Konzept, „das sowohl einigen grundlegenden Bedürfnissen von Veranstaltern entgegenkommt als auch die Begrünung des Areals insbesondere in den Randbereichen wiederherstellt und schützt“.



In die Erarbeitung eines solchen Konzepts möchte der BA möglichst intensiv mit eingebunden werden. Für kommende Gespräche und Ortstermine mit der Stadt stellt das Gremium schon jetzt einige konkrete Punkte zur Diskussion: Im Zentrum der momentan verkiesten Fläche sollen Strom- und Wasseranschlüsse fest installiert werden. Dies könne Auf- und Abbauzeiten minimieren. Der BA will auch künftig im Genehmigungsverfahren angehört werden, um bei einer drohenden Übernutzung ein Veto einlegen zu können. Um die Randbegrünung zu verstärken, können sich die Viertelpolitiker auch mobile Beete, Büsche oder Bäume vorstellen.



Veranstaltungen im Olympiapark: „Alles klar definiert“

Die Olympiapark München GmbH habe darauf laut Sprecher Tobias Kohler allerdings keinen Einfluss. Das Theaterfestivalgelände liege nicht in deren Verantwortungsbereich. Dieser ende etwa am Willi-Gebhard-Ufer vor dem Olympiaberg. Was den Wirkungsbereich der städtischen Tochtergesellschaft angehe, sei alles klar definiert: „Wir haben seit Jahrzehnten den Auftrag, den Olympiapark zu betreiben. Das beruht auf den Säulen Veranstaltungen, Freizeit und Tourismus sowie die öffentliche Nutzung als Park für alle Bürger.“ Dazu gehöre beispielsweise auch, das Olympiastadion für Groß-Veranstaltungen zu vermieten.

Laut Kreisverwaltungsreferat (KVR) werden bei Genehmigungsverfahren je nach Einzelfall verschiedene Dienststellen eingebunden. Im Olympiapark seien das insbesondere die Polizei, das KVR, das Referat für Klima- und Umweltschutz, die Lokalbaukommission, die MVG sowie der AWM. „Bei Veranstaltungen auf dem Festivalgelände (auf dem auch das Tollwood stattfindet, Anm. d. Red.) werden immer auch der Gartenbau im Baureferat und der Bezirksausschuss eingebunden, da es sich bei der Fläche um eine städtische Grünanlage handelt“, sagt KVR-Sprecher Julien Chauve.



Veranstaltungen im Olympiapark: Einhalten der Auflagen

Rüdiger Tresselt bezweifelt dennoch stark, dass alle Veranstaltungen im Park mit den Auflagen und ökologischen Erfordernissen einer öffentlichen Grünanlage konform gehen. „Ich dürfte im Moment keine Hecke schneiden. Und dort kann bis in die Nacht ein Bombenlärm veranstaltet werden.“



Olympiapark-Geschäftsführerin Marion Schöne versichert: „Alle Veranstaltungen werden von den zuständigen Behörden unter Auflagen genehmigt. Grundsätzlich ist der Veranstalter für die Einhaltung der Vorgaben zuständig, selbstverständlich ist es uns auch wichtig, dass diese eingehalten werden.“ So gebe es immer klare Vorgaben zur Lautstärke und dem Zeitraum der Veranstaltung. „Sowohl die Beendigung der Konzerte um 23 Uhr als auch die Dezibel-Werte wurden in den vergangenen Jahren immer eingehalten. Darauf legen wir großen Wert“, sagt Schöne.

