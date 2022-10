Partielle Sonnenfinsternis ‒ Wann das Spektakel in München zu beobachten ist

Nur mit sichere Schutz-Brille

+ © Matias Basualdo/dpa In München kommt es am Dienstag zu partieller Sonnenfinsternis. (Symbolbild) © Matias Basualdo/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In München kommt es am Dienstag zu einer partiellen Sonnenfinsternis. Das Spektakel am Himmel sollte nur mit einer sicheren Schutz-Brille beobachtet werden.

Am Dienstag können Astronomie-Fans und Schaulustige in München ein seltenes Spektakel am Himmel beobachten - mittags kommt es zu einer partiellen Sonnenfinsternis. Dabei schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde.

Spektakel mittags am Himmel - Partiellen Sonnenfinsternis in München zu beobachten

Laut der Vereinigung der Sternfreunde soll die Sonnenfinsternis zwei Stunden dauern und in ganz Mitteleuropa zu sehen sein. Das Wetter könnte dem jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es vielerorts wechselnd bis stark bewölkt sein.

Aber: Der Süden Deutschlands kann sich Hoffnungen auf wenig Wolken oder sogar heiteres Wetter machen. Die Münchner haben also gute Chancen das Ereignis mitzubekommen.

In der bayerischen Landeshauptstadt soll das Spektakel kurz nach 11.14 Uhr beginnen. Rund eine Stunde später ist das Maximum der Abdeckung erreicht, das von Nordosten nach Südwesten abnimmt.

Nur mit sichere Schutz-Brille bei Sonnenfinsternis - Nicht mit bloßem Auge oder anderen Hilfsmitteln beobachten

Je nach Standort werde der Mond zwischen rund 20 und mehr als 30 Prozent des Sterns im Zentrum unseres Sonnensystems verdecken, teilten die Sternfreunde mit. „So kann jeder in der Mittagspause einen Blick zur Sonne werfen und die Finsternis bestaunen“, heißt es in einer Mitteilung. Dazu müsse man auf jeden Fall eine sichere Sonnenfinsternis-Brille verwenden.

+ Eine Sonnenfinsternis sollte nur mit einer sicheren Schutz-Brille beobachtet werden. © Daniel Naupold/dpa

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) warnt ebenfalls davor, das Ereignis ungeschützt zu beobachten - egal, ob mit bloßem Auge, durch Ferngläser, Kameras oder Teleskope.

Die zum Beobachten mit bloßem Auge genutzten Sonnenfinsternis-Brillen sollen laut Bundesamt nach EU-Normen als sicher gelten, dürfen keine Kratzer oder Löcher haben und sollen möglichst nah am Gesicht anliegen. Ein direkter und ungeschützter Blick könne in kürzester Zeit die Netzhaut schädigen. Durch die Brillen sollten höchstens 0,001 Prozent des Sonnenlichts durchkommen.

Herkömmliche Sonnen- oder Schweißerbrillen, aber auch andere mögliche Behelfsmittel seien nicht geeignet. Für optische Geräte gebe es im Fachhandel spezielle Filteraufsätze oder Folien.

Seltenes Spektakel Eine Sonnenfinsternis ist ein seltenes Ereignis, weil dafür mehrere Faktoren zusammenkommen müssen. Sie kann nach Angaben der Sternfreunde nur bei Neumond eintreten und wenn der Mond genau zwischen Erde und Sonne steht. Durch die Neigung der Mondbahn ziehe dieser aber meist ober- oder unterhalb der Sonne vorbei. Maximal zwei bis vier Sonnenfinsternisse gebe es jährlich irgendwo auf der Erde. Die letzte partielle Sonnenfinsternis war in Mitteleuropa im Juni vergangenen Jahres zu sehen, die nächste wird es hier erst Ende März 2025 geben.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.