Kaum Nachfrage nach Spargel aus Bayern: Bauern vom Absatz im Einzelhandel enttäuscht ‒ Sinken die Preise?

Von: Jonas Hönle

Spargel-Bauern in Bayern sind von der Nachfrage in dieser Saison enttäuscht. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Die Nachfrage nach Spargel aus Bayern sinkt, die Bauern sind vom Absatz im Einzelhandel enttäuscht. Ob auch die Preise sinken und wie lange die Saison noch andauert...

Eigentlich wird die Spargel-Saison von den meisten Deutschen sehnsüchtig erwartet. Doch dieses Jahr ist die Nachfrage nach bayerischem Spargel bislang deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Vor allem im Einzelhandel lief es nach Verbandsangaben für die heimischen Spargel-Bauern im April und Mai nicht so gut. Der Verkauf dürfte insgesamt 10 bis 15 Prozent hinter einem durchschnittlichen Jahr zurückbleiben, sagte Claudia Westner, Vorsitzende des Spargelerzeugerverbands Schrobenhausen.

Spargel-Bauern in Bayern von Nachfrage enttäuscht - Absatz im Einzelhandel fällt niedriger aus

Das Wetter sei nicht ungünstig gewesen. Aber mangels Nachfrage könnten die Bauern auch nicht die Preise durchsetzen, die sie eigentlich bräuchten. „Momentan geht es ganz gut“, das Wetter spiele mit, in der Gastronomie laufe es, sagte Westner. Aber in einer Woche beginnen in Bayern die Pfingstferien, viele Kunden fahren in Urlaub.

In Franken dürften die Betriebe zwischen 10 und 20 Prozent weniger Spargel verkauft haben, sagte Miriam Adel, Vorsitzende des Spargel-Erzeugerverbands Franken. Vor allem der Absatz im Einzelhandel sei zurückgegangen. Wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten seien die Leute offenbar sparsamer - Spargel sei immerhin das teuerste einheimische Gemüse.

Spargel-Preise sinken nach Saison-Start unter Vorjahresniveau - So lange dauert die Saison in Bayern noch

Zum Saisonstart im März lagen die Preise über Vorjahresniveau, aber dann gaben sie nach und sanken zum Teil sogar darunter. Gut für die Verbraucher, schlecht für die Spargel-Bauern nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen für die Erntehelfer und die Gastronomie und angesichts des starken Anstiegs der Betriebskosten, Energiepreise und Mindestlöhne.

Zum ungewöhnlich frühen Saisonstart im März waren sie noch optimistisch gewesen: „Wir waren super vorbereitet, das Wetter günstig, die Helfer da“, sagte Adel. Schon Ende März wurden die ersten Stangen geerntet. Im April wurde es dann plötzlich kühler, in Schrobenhausen lag Schnee, und das bremste nicht nur den Spargel, sondern auch den Appetit der Verbraucher. Aber seit Ende April ist perfektes Spargelwetter.

In Franken gibt es dem Verband zufolge viel mehr kleine Betriebe als im niederbayerischen Abensberg oder im oberbayerischen Schrobenhausen. „Der Verkauf ab Hof ist nach wie vor gut“, viele Betriebe hätten langjährige Stammkunden, sagte Adel. In Unterfranken fänden jetzt viele Weinfeste statt, „da ist die Gastronomie besser gelaufen“. Je nach Betrieb und Region gebe es einige Unterschiede in der Branche.

In Abensberg im Landkreis Kelheim haben einige Spargelbauern 30 Prozent weniger verkauft, wie die Vorsitzende der dortigen Erzeugergemeinschaft, Petra Högl, am Samstag dem Bayerischen Rundfunk sagte. „Das ist natürlich frustrierend, wenn man so ein gutes Produkt hat wie dieses Jahr, und es wird weniger gekauft.“

Auf den Feldern mit den frühen Spargelsorten ist die Ernte schon abgeschlossen, auf anderen läuft sie noch vier Wochen. Am 24. Juni ist die Saison in Bayern für dieses Jahr vorbei.

