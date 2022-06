Spezi-Streit in München vor Gericht ‒ Darf die Paulaner Brauerei den Namen des Kult-Getränks weiter verwenden?

Von: Jonas Hönle

Teilen

Spezi-Streit in München vor Gericht - Verliert die Paulaner Brauerei die Namensrechte am Kult-Getränk? © Lennart Preiss/dpa

Spezi - Im Streit um den Namen des Kult-Getränks zieht die Paulaner Brauerei in München vor Gericht. Bei dem Rechtsstreit geht um mehrere Millionen Euro.

Spezi gehört in München zum Sommer wie Eis-Essen oder Baden an der Isar. Das Mischgetränk aus Cola und Limonade ist längst Kult und wird von zahlreichen Brauereien unter verschiedenen Namen angeboten.

Vor dem Landgericht München I streiten sich nun zwei Brauereien aus Augsburg und München ab Dienstag (10.00 Uhr) über das alkoholfreie Getränk.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Spezi-Streit in München - Paulaner zieht gegen Augsburger Brauerei wegen Name des Kult-Getränks vor Gericht

Das Münchner Unternehmen Paulaner will dort gerichtlich feststellen lassen, dass es sein Mischgetränk auch in Zukunft „Spezi“ nennen darf. Die Augsburger Brauerei zieht das jedoch in Zweifel.

Es geht auf jeden Fall um viel Geld: Der Streitwert soll bei 10 Millionen Euro liegen.

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland steigt am Dienstag weiter an.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.