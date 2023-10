Von Spielplatz in München entführt ‒ Psychisch auffällige Frau nimmt fremdes Kind (2) mit

Von: Jonas Hönle

Teilen

Eine psychisch auffällige Frau nahm ein Kind von einem Spielplatz in München in ihre Wohnung mit. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Eine Mutter suchte ihr Kind verzweifelt an einem Spielplatz in München und alarmierte die Polizei. Den entscheidenden Hinweis lieferte eine Anruferin.

München / Nymphenburg ‒ Großer Schock an einem Spielplatz in München: Eine Mutter konnte ihr zweijähriges Kind nicht mehr finden und alarmierte die Polizei. Später stellte sich durch einen Hinweis heraus, dass eine Frau das Mädchen in ihre Wohnung mitnahm.

Frau nimmt fremdes Kind von Spielplatz in München in ihre Wohnung mit

Die Mutter und Tochter befanden sich am frühen Dienstagabend an einem Spielplatz in Nymphenburg, berichtet die Polizei. Vor Ort befanden sich mehrere Familien, die Kinder spielten zusammen.

Plötzlich fiel der Frau aus dem Landkreis München das Fehlen ihrer Zweijährigen auf. Sie und mehrere Personen aus der Gruppe suchten daraufhin die Umgebung ab. Als sie das Kind nicht finden konnten, alarmierte die Mutter gegen 18:40 Uhr den Notruf 110.

Die Polizei rückte mit über zehn Streifen und einem Hund aus und nahm die Suche auf. Dabei führte sie auch Lautsprecherdurchsagen in der Grünanlage, einem nahen Biergarten und dem angrenzenden Wohngebiet durch.

Mutter und Polizei suchen Tochter - Anruferin liefert entscheidenden Hinweis

Später am Abend rief eine Zeugin die Polizei an und berichtete von einem lauten Weinen aus einer Wohnung in Neuhausen. Da dort eine alleinstehende Frau wohnen würde, die nach Kenntnis der Zeugin keine Kinder hätte, kam ihr die Situation sehr verdächtig vor.

Die Polizei fuhr daraufhin zu dem Wohnhaus und traf dort das vermisste 2-jährige Kind, die Anruferin und eine 43-jährige Frau im Hausflur an. Die Beamten übergaben die Tochter sofort wieder ihre Mutter.

Die 43-Jährige, die auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, wurde wegen einer Entziehung Minderjähriger und einer Freiheitsberaubung angezeigt.



Psychisch auffällige Frau im Krankenhaus untergebracht

Nach den ersten Ermittlungen befand sich die Frau ebenfalls in der Grünanlage, traf dort auf das Mädchen, sprach dieses an und konnte das Kind dann dazu bringen, dass es in die Wohnung folgte.

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsreferat wurde die 43-Jährige, die auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, aufgrund ihres gefährdenden Verhaltens in einem Krankenhaus untergebracht.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.