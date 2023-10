Sportentwicklungsplanung Münchner Norden ‒ BA-Chefs aus Allach und Feldmoching sehen Nachholbedarf

Von: Benedikt Strobach

Teilen

In Feldmoching wird eine Leichtbauhalle an der Georg-Zech-Allee gefordert. © Benedikt Strobach

Die BA-Chefs im Münchner Norden sehen Nachholbedarf beim Sportentwicklungsplan. Es geht um Modernisierungen, fehlende Maßnahmen und Anbindungen.

München/Allach/Feldmoching ‒ Der Münchner Norden wird in den kommenden Jahren stark wachsen. Bis 2040 sollen in den Bezirken Moosach, Milbertshofen-­Am Hart, Schwabing-­Freimann, Allach-Untermenzing und Feldmoching-­Hasenbergl laut städtischer Prognose 385.000 Menschen leben.

Um dem Sportbedarf in den Vierteln gerecht zu werden, hat das Referat für Bildung und Sport seit Herbst 2021 Daten dazu erhoben und in der „Sportentwicklungsplanung Münchner Norden“ zusammengefasst. Die Ergebnisse werden am Mittwoch, 4. Oktober, im Stadtrat besprochen. Die örtlichen BA-Vorsitzenden sehen jedoch noch Verbesserungsbedarf.

Wachstum im Münchner Norden - BA-Chefs sehen Nachholbedarf beim Sportentwicklungsplan

„Die Modernisierung bestehender Sporteinrichtungen, etwa der Schwimmhalle der Pfarrer-Grimm-Grundschule, kommt mir in der Vorlage zu kurz. Auch die Erreichbarkeit und die sichere Verkehrsanbindung, etwa des Fußballplatzes des TSV Allach, fehlt“, sagt Pascal Fuckerieder (SPD) aus Allach-­Untermenzing.

Gut gefalle ihm hingegen die Planung für eine „Bezirkssportanlage der Zukunft“ zwischen Moosach und Allach. Dort will die Stadt mit den SWM mögliche Synergien zwischen der Bezirkssportanlage und einem neuen öffentlichen Bad prüfen. Letzteres sei „eine langjährige Forderung des BA“.

Pascal Fuckerieder (SPD) vom BA Allach-Untermenzing. © privat

Fehlende Modernisierung und Anbindung in Allach-Untermenzing

Rainer Großmann (CSU) aus Feldmoching-­Hasenbergl hält den Plan für „eine gute Bestandsaufnahme der Sportinfrastruktur im Münchner Norden“.

Jedoch vermisst er gewisse Maßnahmen. „Was in der Vorlage völlig fehlt, sind konkrete Aussagen, welche Flächen und Einrichtungen notwendig und geplant sind, um allen Bevölkerungsgruppen auch in Zukunft ausreichende Sportmöglichkeiten anbieten zu können.“

BA-Chef Rainer Großmann in Feldmoching. © Benedikt Strobach

Wegen Wachstum im Münchner Norden - Keine Aussagen zu Anliegen aus Feldmoching

Zu Anliegen des BA, wie einer Leichtbauhalle in Feldmoching oder einer Halle für Hockey und Tischtennis beim MSC, gebe es keine Aussagen. Auch, dass zum Wachstum der Siedlung Ludwigsfeld lediglich betont werde, dass der Streetball-­Platz nicht erneuert werden könne, findet er ungenügend.

Dass etwa 75 Prozent der Befragten die vorhandenen Freiflächen im Norden für Sport nutzen, spricht für ihn dafür, keine weitere massive Bebauung zu erlauben. „Diese Frei- und Erholungsflächen müssen unbedingt erhalten bleiben.“

An der Ludwigsfelder Straße ist eine Bezirkssportanlage für Allach und Moosach geplant. © Ursula Löschau

Da jedoch kein BA-Anhörungsrecht bestand, konnten die Gremien sich nicht dazu äußern. Nun liegt der Sportentwicklungsplan beim Stadtrat. Stimmt dieser der Vorlage zu, wird die Verwaltung unter anderem beauftragt, eine digitale Info-Plattform zum Thema Sport und Bewegung in München einzurichten sowie die Planungen für Projekte wie die „Bezirkssportanlage der Zukunft“ voranzutreiben.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.