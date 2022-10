Areal von Rischart im Gärtnerplatzviertel geht an die Stadt München ‒ So fallen die Reaktionen aus

Von: Kristina Beck

Die Stadt München hat das Rischart-Gebäude an der Buttermelcherstraße gekauft. Dem Deal gingen zähe Verhandlungen zuvor. © Marcus Schlaf

Das Rischart-Areal ist verkauft. Das begehrte Grundstück im Glockenbachviertel geht an die Stadt München. Auf dem Gelände sollen bis 2025 rund 100 Wohnungen entstehen.

Als einen großen Wurf zur Wohnraum-Sicherung in München und einen aktiven Beitrag zum Milieuschutz im Glockenbachviertel bezeichnet die Stadt den Kauf des Rischart-Geländes. Denn die Landeshauptstadt München erwirbt ein begehrtes Grundstück mitten im Glockenbachviertel von der Traditionsbäckerei Rischart.

In unmittelbarer Nähe zu Viktualienmarkt und Gärtnerplatz sollen ab voraussichtlich 2025 rund 100 städtische Wohnungen entstehen. Dabei ist es dem Kommunalreferat und Rischart in intensiven Verhandlungen gelungen, den Griff in die Stadtkasse gering zu halten. Der Verkaufspreis liegt dem Vernehmen nach bei 87 Millionen Euro.

Die Reaktionen seitens Stadt und Unternehmen fallen deutlich positiv aus.

Reaktionen zum Kauf des Rischart-Geländes

Verena Dietl (SPD), Münchens dritte Bürgermeisterin © Erol Gurian

Münchens Mieter*innen verdienen städtische Wohnungen nicht nur in Randlagen und Neubaugebieten, sondern auch im Herzen der Stadt. (...) Dieses Grundstück hat die Stadt nicht dem meistbietenden Investor überlassen können – als Gewofag-Aufsichtsratsvorsitzende weiß ich es langfristig bei unser städtischen Wohnungsgesellschaft in den besten Händen.

Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) © mak

Mit diesem Kauf gibt die Stadt die Zukunft des Herzens der Stadt nicht aus der Hand. Von diesem zentralen Grundstück profitieren Flair und bunte Zusammensetzung des Glockenbachviertels. (...)

Das sagen die Rischart-Geschäftsführer

Über viele Jahrzehnte hinweg war der Gärtnerplatz die Heimat unserer Traditionsbäckerei. So sind auch wir mit dem Viertel und den Menschen hier sehr verbunden. (...) Dass sich unsere Stadt schlussendlich zu diesem Kauf entschieden hat, ist ein wichtiges Signal an die Münchnerinnen und Münchner. Damit wird aktiv ein Beitrag für unsere zukunftsfähige und sozial gerechte Landeshauptstadt geleistet.

