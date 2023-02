2. Stammstrecke: Das läuft 2023 auf den Baustellen des enormen S-Bahn-Projekts in München

Von: Kristina Beck

2. Stammstrecke in München: Was in diesem Jahr am Hauptbahnhof, in Laim und am Ostbahnhof München passiert.

Die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München nimmt 2023 weiter Gestalt an. Was am Hauptbahnhof, in Laim und am Ostbahnhof geplant ist

München ‒ Kostenexplosion, jahrelange Verzögerungen, Markus Söders Rolle ‒ die Diskussion über die zweite Stammstrecke kommt nicht zur Ruhe. Auch im Bau-Bereich: 2023 wird an der zweiten Stammstrecke in München weitergebaut. Was laut Deutsche Bahn (DB) unter anderem ansteht:

2. Stammstrecke in München ‒ Hauptbahnhof und Marienhof: Tiefgänge und Umzüge

Am Hauptbahnhof und am Marienhof, wo in rund 40 Metern Tiefe zwei unterirdische S-Bahn-Stationen entstehen, geht es mit den Aushubarbeiten Schritt für Schritt weiter in die Tiefe, teilt die Deutsche Bahn am Montag mit.

Zudem werden am Hauptbahnhof die noch bestehenden Reste des Empfangsgebäudes sowie angrenzende Gebäudeteile weiter abgebrochen und das sogenannte MAN-Dach oberhalb des Querbahnsteigs rückgebaut.

Am Hauptbahnhof entstehen in den nächsten Jahren ein neues Empfangsgebäude, eine unterirdische Haltestelle für die 2. Stammstrecke und ein Rohbau für die geplante U9-Station. Zusätzlich baut die DB ein neues Gebäude für den Starnberger Flügelbahnhof.

Bis Ende Februar zieht das DB Reisezentrum aufgrund der fortschreitenden Bauarbeiten in den südlichen Ausgang an der Bayerstraße um. Auch die DB Information wird 2023 dorthin umziehen.

An der Donnersbergerbrücke arbeitet die DB weiter am Tunnelportal. Dort, wo später die Tunnelvortriebsmaschinen vom Westen aus starten werden, beendet die DB die Aushubarbeiten, es folgt die Herstellung der ersten Tunnelblöcke in offener Bauweise.

Laim ‒ Bauwerk Nr. 2 soll fertig werden

Am Bahnhof Laim entsteht über die Bauzeit hinweg ein runderneuerter barrierefreier Bahnhof. Hier treffen künftig die erste und zweite Stammstrecke aufeinander – der Umstieg wird am selben Bahnsteig möglich sein.

Ab dem Frühjahr 2023 steht ein wichtiger Meilenstein an. Dann geht das neue Gleis 1 samt einer neu errichteten Bahnsteigkante in Betrieb. Die S-Bahn-Züge stadtauswärts werden dann am neu errichteten Bahnsteig halten. Nach der Stabbogenbrücke am Hirschgarten wird damit ein zweites Bauwerk der 2. Stammstrecke fertiggestellt sein.

Abschnitt Ost/Ostbahnhof

Für die geänderte Streckenführung der 2. Stammstrecke im Osten sowie die neue Tunnelstation an der Friedensstraße laufen die weiteren Detailplanungen sowie die Abstimmungen mit den Projektpartnern und dem Eisenbahn-Bundesamt. Derzeit findet das offizielle Planfeststellungsverfahren für den Abschnitt statt, das Baurecht wird Ende 2023 erwartet.

Im Ostabschnitt laufen die Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof. Es ersetzt nach einer umfangreichen Testphase ab Herbst schrittweise das bisherige Relais-Stellwerk, das den S-Bahn-Verkehr in München steuert.

