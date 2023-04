Volle Autobahnen zum Osterferien-Ende am Wochenende ‒ Wo der ADAC in Bayern mit Stau rechnet

Von: Jonas Hönle

Der ADAC rechnet zum Ende der Osterferien mit Stau und den Autobahnen in Bayern. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Zum Ende der Osterferien rechnet der ADAC mit starkem Rückreiseverkehr. Auch in Bayern können die Autobahnen auf bestimmten Abschnitten voll werden...

München ‒ Am Wochenende enden die Osterferien und der ADAC erwartet Stau auf den Autobahnen in Bayern. Die größten Verkehrsbehinderungen seien am Freitag- und Sonntagnachmittag zu befürchten.

ADAC erwartet Stau am Wochenende auf Autobahnen in Bayern zum Ende der Osterferien

Da die Ferien in sieben Bundesländern, darunter die besonders bevölkerungsreichen Länder Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, enden, sei mit starkem Rückreiseverkehr aus Urlaubsgebieten zu rechnen, teilte der Automobilclub in München mit.

Vor allem auf folgenden Autobahn-Abschnitten in Bayern erwarten die Verkehrsexperten Stau-Gefahr:

A3 Passau - Nürnberg - Würzburg

A6 Heilbronn - Nürnberg

A7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg

A8 Salzburg - München - Stuttgart

A9 München - Nürnberg

A93 Kufstein - Inntaldreieck

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Außerdem warnt der ADAC vor Autobahnbaustellen, die für zusätzliche Verzögerungen sorgen könnten. Bundesweit gebe es derzeit mehr als 1000 solcher Nadelöhre.

