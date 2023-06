Klima-Aktivisten kleben am Stiglmaierplatz auf der Straße ‒ Stau und Behinderungen im Verkehr in München

Von: Jonas Hönle

Klima-Aktivisten kleben auf der Straße am Stiglmaierplatz in München. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Bei einer Aktion blockieren Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ am Stiglmaierplatz in München den Verkehr. Es kommt zu Stau auf der Dachauer Straße.

München ‒ Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren am Montag den Verkehr in München. Mehrere Personen haben sich am Stiglmaierplatz auf die Straße geklebt.

Stau in München - Klima-Aktivisten kleben am Stiglmaierplatz auf Straße

Aufgrund der Aktion kommt es auf der Dachauer Straße zwischen Leonrodplatz und Nymphenburger Straße zu Stau und zu Behinderungen. Laut ADAC wird der Verkehr über die Gabelsbergerstraße umgeleitet. Ortskundige Autofahrer werden gebeten das betroffenen Gebiet weiträumig zu umfahren.

Laut tz-Informationen ist die Polizei vor Ort um die festgeklebten Klima-Aktivisten von der Straße zu lösen. Der Einsatz könne laut eines Sprechers jedoch bis zu zwei Stunden dauern.

