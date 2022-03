Der „Guide Michelin“ verteilt wieder Sterne ‒ Diese Restaurants in München ergattern die begehrte Auszeichnung

Von: Jonas Hönle

Teilen

Verleihung der Michelin-Sterne 2022. © Marcus Brandt/dpa

Die Sterne des „Guide Michelin“ sind die wohl höchste Auszeichnung für Restaurants. Welche Lokale in München sich im Jahr 2022 darüber freuen können - Ein Überblick...

Der „Guide Michelin“ hat am Mittwoch wieder Restaurants mit Sternen ausgezeichnet, darunter auch mehrere Nobel-Lokale in München. Obwohl die Corona-Pandemie vielen Gastronomen zu schaffen gemacht hat, haben die Zwangspausen die Spitzenköche zu Höchstleistungen angespornt.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

„Guide Michelin“ zeichnete wieder Sterne-Restaurants aus - Diese Lokale in München haben die begehrte Auszeichnung bekommen

Dass das Erarbeiten der Sterne gerade in der Corona-Zeit durchaus herausfordernd war, klang auch bei so mancher Dankesrede an. So sagte der Küchenchef Tohru Nakamura vom Münchner „Tohru in der Schreiberei“, der einen zweiten Stern bekam: „Es war ein heißer Ritt, 24 Monate wirklich durch Höhen und Tiefen zu gehen. Es ist schon cool.“.

Zwei-Sterne-Koch Tohru Nakamura vom Restaurant „Tohru in der Schreiberei“ in München. © Marcus Brandt/dpa

Doch es gab nicht nur Gewinner: Das Atelier im Bayerischen Hof in München war noch vor einem Jahr mit drei Sternen in der Spitzenkategorie. Doch Küchenchef Jan Hartwig verabschiedete sich im Sommer 2021 und das Lokal büßte einen Stern ein.

Sein Nachfolger Anton Gschwendtner beschrieb den Druck als „dezent hoch“. „Wenn man eine Drei-Sterne-Küche übernimmt, erwarten die Gäste viel“, sagte er. „Ich bin froh, dass wir jetzt wieder zwei Sterne haben. Ich bin sehr, sehr stolz.“

Zwei-Sterne-Koch Anton Gschwendtner vom Restaurant «Atelier» im Bayerischen Hof in München. © Marcus Brandt/dpa

Lesen Sie auch Tiefe Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wurde es am Samstagabend wieder höchst emotional. Mit einer Liveschalte bereitet Borg seinem Gast Julia Lindholm eine wunderbare Überraschung. Und sorgt damit für einen Tränenausbruch bei der jungen Schlagersängerin. Tiefe Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus Evelyn Burdecki meldet sich nach Ukraine-Rückkehr mit Oliver Pocher: „Gefühl hatte ich noch nie“ Bekannt wurde Evelyn Burdecki als unbedarfte TV-Blondine, doch nach ihrer Ukraine-Reise zeigt sie sich mit einem speziellen Appel von einer ganz anderen Seite. Evelyn Burdecki meldet sich nach Ukraine-Rückkehr mit Oliver Pocher: „Gefühl hatte ich noch nie“

Einen Wechsel am Herd gab es auch im legendären „Tantris“ in München. Berühmte Köche wie Eckart Witzigmann, Heinz Winkler oder Hans Haas haben hier schon Gäste verwöhnt. Nach einer umfassenden mehrmonatigen Sanierung hatte es am 1. Oktober mit neuem Konzept wiedereröffnet. Seitdem vereint der markante 1970er-Jahre-Bau neben einer Bar gleich zwei Restaurants.

Sternekoch Matthias Hahn vom Restaurant-Ensemble „Tantris“ und „Tantris DNA“ in München. © Marcus Brandt/dpa

Das Team um Benjamin Chmura und Matthias Hahn bekam für seine Menüs im „Tantris“ zwei Sterne, für das À-la-Carte-Lokal „Tantris DNA“ gab es einen Stern. Freude bei Chmura, der sein Team lobte: „Es war eine große Sache in den letzten Monaten, viel Tränen und Schweiß, aber es war es wert.“

Diese Restaurants in München haben zwei Sterne

Alois - Dallmayr Fine Dining

Atelier in München

EssZimmer in München

Tantris

Tohru in der Schreiberei

Diese Restaurants in München haben einen Stern

Acquarello

Les Deux

Gabelspiel

Mountain Hub Gourmet

mural

Schwarzreiter

Showroom in München

Sparkling Bistro

Tantris DNA

Tian in München

Werneckhof Sigi Schelling

So bekommt ein Restaurant einen Michelin-Stern

Um Restaurants zu bewerten, gehen die internationalen Michelin-Inspektoren anonym in die Restaurants. Das Ambiente spielt bei der Bewertung übrigens keine Rolle. Der Stern ist den Angaben nach eine reine Küchen-Auszeichnung. Das Essen stehe dabei im Mittelpunkt. Das sollte vom Geschmack her perfekt zusammenpassen.

„Harmonie ist ein gutes Schlagwort. Wir achten außerdem auf die Qualität der Produkte, die Originalität, das handwerkliche Geschick sowie die Beständigkeit der Gerichte“, sagte Direktor des „Guide Michelin“ für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb besuchen die Tester die Restaurants auch mehrfach. „Um festzustellen, ob das Niveau auch über einen gewissen Zeitraum gehalten wird und über die gesamte Karte hinweg gut ist.“

Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Im internationalen Vergleich muss sich die deutsche Spitzenküche weiterhin auf jeden Fall nicht verstecken, so Flinkenflügel. „Hinter Frankreich nimmt Deutschland schon eine sehr, sehr entscheidende Rolle ein.“

Neben der meist sehr teuren Spitzenküche sucht der „Guide Michelin“ zudem nach Restaurants mit dem besten Verhältnis von Preis und Leistung. 83 Lokale in Bayern bekamen den „Bib Gourmand“ für gute Küche zu moderaten Preisen, darunter auch die Neuzugänge „Asam-Schlössel“ und „Brasserie Colette Tim Raue“ in München.

Quelle: www.hallo-muenchen.de