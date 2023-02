Tiefgaragen-Brand: Wohnhaus in München muss komplett evakuiert werden ‒ Frau im Krankenhaus

Von: Jonas Hönle

Bei einem Tiefgaragen-Brand in Moosach zerstörte das Feuer mehrere Pkw. Die Feuerwehr München evakuierte die Bewohner, eine Frau kam ins Krankenhaus.

München / Moosach ‒ Ein Brand in einer Tiefgarage in München hat einen großen Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Das Feuer zerstörte drei Pkw auf Duplexstellplätzen. Eine 71-jährige Frau musste in eine Klinik transportiert werden.

Bei einem Brand sind drei Fahrzeuge in einer Tiefgarage an der Franz-Fihl-Straße komplett ausgebrannt. © Berufsfeuerwehr München

Tiefgaragen-Brand in München löst großen Feuerwehr-Einsatz aus

Mehrere Anrufer meldeten dem Notruf 112 am Donnerstagabend schwarzen Rauch und lautes Knallen aus der Tiefgarage an der Franz-Fihl-Straße in Moosach.

Aufgrund der Lage und Größe des Gebäudes rückten die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot aus.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, drang bereits Rauch aus der Garage. Daraufhin gingen mehrere Trupps über die Treppenhäuser zum Löschangriff über. Mit einer Rettungssäge wurde zudem das Tor der Tiefgaragen-Zufahrt geöffnet.

Weitere Einsatzkräfte brachten mehrere Hochleistungslüfter in Stellung, sodass der Rauch nicht in die angrenzenden Wohnungen eindringen konnte, berichtet die Feuerwehr München.

Großeinsatz der Feuerwehr München wegen Tiefgaragen-Brand in Moosach. © Berufsfeuerwehr München

Bei dem Einsatz wurden sämtliche Bewohner des Hauses evakuiert und konnten zum großen Teil einen Platz im warmen Großraumrettungswagen finden. Nach einer Stunde konnte die Feuerwehr den Brand löschen und die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Feuer in Tiefgarage zerstört Pkw und beschädigt Betondecke

Die Feuerwehr kann den entstandenen Sachschaden noch nicht beziffern. Bei dem Brand sind den Angaben nach aber drei Pkw komplett ausgebrannt und durch die Hitze wurde die Betondecke der Tiefgarage stark beschädigt.

Ein Statiker der Lokalbaukommission wurde daher zurate gezogen und sperrte den unbebauten Bereich oberhalb der Schadensstelle und Teile der Tiefgarage.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache für das Feuer aufgenommen.

