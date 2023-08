Bei Klima-Protest der „Letzten Generation“ in München ‒ Fahrer rastet aus und schiebt Aktivisten mit Auto weg

Von: Jonas Hönle

Klima-Aktivisten der „Letzte Generation“ blockierten in München wieder den Verkehr. (Archivbild) © Lennart Preiss

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall bei einem Klima-Protest der „Letzten Generation“ in München. Ein Fahrer schob Aktivisten mit seinem Auto weg.

München ‒ Die „Letzte Generation“ hat am Montag wieder Straßen-Blockaden in München durchgeführt. Dabei kam es am Innsbrucker Ring zu einem Vorfall, bei dem ein Fahrer zwei Klima-Aktivisten mit seinem Auto in Schrittgeschwindigkeit vor sich herschob.

Polizei München ermittelt - Auto-Fahrer schiebt Aktivisten der „Letzten Generation bei Straßen-Blockade vor sich her

Der Mann sei nach der Aktion verschwunden, ohne Angaben zu seiner Person zu machen, heißt es von der Polizei. Rettungskräfte hätten vor Ort aber keine Verletzungen bei den Aktivisten festgestellt, sagte ein Sprecher laut dpa.

Auf der Plattform X (vormals Twitter) verbreitete die „Letzte Generation“ ein Video, das den Vorfall zeigen soll. Die Polizei ermittelte.

Stadt München erlässt Allgemeinverfügung und Teil-Verbot für Proteste der „Letzten Generation“

Als Reaktion auf die Vielzahl der Proteste und einer demnach nicht durchgängig gewährleisteten Rettungsgasse hatte die Stadt am Freitag ein Teil-Verbot für derartige Demonstrationen erlassen. Es gilt für Aktionen, die auf Routen von Einsatz- und Rettungsfahrzeugen stattfinden, nicht angezeigt werden und bei denen sich Aktivisten auf der Fahrbahn festkleben.

Die Regelung gilt demnach bis einschließlich 12. September - dem Tag, für den die Gruppe das Ende ihrer Proteste angekündigt habe. Die Teilnahme an den Protesten könne bis dahin mit einer Geldbuße von bis zu 3000 Euro geahndet werden. Die Allgemeinverfügung erleichtert aber vor allem der Polizei das Vorgehen gegen die Blockaden.

