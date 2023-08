Mehrere Straßen-Blockaden in München ‒ „Letzte Generation“ setzt Proteste am Montag fort

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die „Letzte Generation“ setzt ihren Protest in München am Montag mit Straßen-Blockaden fort. © Letzte Generation

Die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ setzen ihren Protest in München auch am Montag mit Straßen-Blockaden fort. Mehrere Aktionen in der Stadt.

München ‒ Die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ setzen ihre Straßen-Blockaden in München weiter fort. Die Gruppe will nach den Protesten am Donnerstag und Freitag auch am Montag in der Stadt mehrere Aktionen durchführen, heißt es in einer Mitteilung.

„Letzte Generation“ setzte Klima-Proteste in München am Montag mit Straßen-Blockaden fort

Derzeit kommt es aufgrund von nicht angemeldeten Versammlungen zu Beeinträchtigungen im Verkehr am Innsbrucker Ring/Rosenheimer Straße, an der Berg-am-Laim-Straße, an der Donnersbergerbrücke, am Petuelring und am Luise-Kiesselbach-Platz, teilt die Polizei mit.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort und regeln den Verkehr.

Klima-Aktivisten wollen München zur Hochburg der Proteste machen

Die „Letzte Generation“ demonstriert bereits seit drei Wochen verstärkt in Bayern, München soll dabei zur Hochburg der Proteste werden. Die Landeshauptstadt hat aufgrund der Aktionen bereits eine Allgemeinverfügung erlassen, die verbietet sich auf der Straße festzukleben.

Die Klima-Aktivisten wollen ihren Protest jedoch weiter fortsetzen, auch angesichts der Unwetter in Bayern und München am Wochenende. „Ein weiteres Eskalieren solcher Extremereignisse, die jetzt schon durch die Klimakatastrophe heftiger und häufiger ausfallen, könnte schon bald unvermeidlich sein,“ heißt es von der „Letzten Generation“.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.