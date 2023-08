Straßen-Blockaden der „Letzten Generation“ in München: Verbot für Sekundenkleber ‒ Aktivisten in Gewahrsam

Von: Jonas Hönle

Die „Letzte Generation“ setzt ihren Protest in München mit Straßen-Blockaden fort. © Letzte Generation

Wegen den Protesten der „Letzten Generation“ in München erlässt das KVR ein Sekundenkleber-Verbot. Die Polizei ermittelt gegen mehrere Auto-Fahrer.

Update: 29. August

Proteste der „Letzten Generation“ in München mit Straßen-Blockaden

München ‒ Die „Letzte Generation“ setzte ihre Proteste auch am Montag in München fort. Nach sechs Straßen-Blockaden am Morgen und Vormittag kam es im Laufe des Tages zu drei weiteren Aktionen.

Laut Polizei klebten sich Aktivisten an der Leopoldstraße, Schenkendorfstraße und Einsteinstraße auf die Fahrbahn. Zudem versuchten Aktivisten zweimal, sich im Bereich der Donnersberger Brücke / Arnulfstraße auf die Straße zu kleben, was jedoch durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte unterbunden werden konnte.

Insgesamt waren am Montag mehr als zweihundert Polizeibeamte wegen den Protesten im Einsatz. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt gegen mehrere Aktivisten u. a. wegen Nötigung, Verstößen gegen das Versammlungsrecht und die von der Stadt München erlassene Allgemeinverfügung.

Drei Aktivisten wurden nach Blockade-Aktionen gestern Abend bis zum Dienstag, 12.09.2023 durch die Münchner Polizei nach wiederholter Begehung von Straftaten (Nötigung und versuchte Nötigung) in Gewahrsam genommen, um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern.

Die richterliche Überprüfung des Präventivgewahrsams soll im Laufe des Dienstags erfolgen. Alle drei Personen hatten, nachdem sie sowohl an Blockade-Aktionen am Donnerstag und am Freitag beteiligt waren, die fortsetzende Begehung weiterer Straftaten angekündigt, heißt es von der Polizei.

Polizei ermittelt gegen Auto-Fahrer wegen Vorfällen bei Klima-Aktionen in München

Während den Blockade Aktionen kam es auch zu mehreren strafrechtlichen Vorfällen zum Nachteil der Klima-Aktivisten. In einem Fall schob ein Fahrer Demonstranten mit seinem Auto vor sich her.

Weiter wurden mehrere Aktivisten bei verschiedenen Aktionen von Verkehrsteilnehmern gewaltsam von der Straße gezogen.

Die Münchner Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer ausdrücklich um Gelassenheit. Gegen Personen, die gewaltsam gegen andere Personen vorgehen, in welcher Form auch immer, leitet die Polizei konsequent Ermittlungen ein, heißt es weiter.

KVR in München erlässt Sekundenkleber-Verbot gegen gewisse Aktivisten

Aufgrund der Proteste der „Letzten Generation“ erlässt das Kreisverwaltungsreferat (KVR) in einzelnen Fällen auch ein sogenanntes Mitführ- und Benutzungsverbot von Sekundenkleber, berichtet die Polizei.

Das KVR hat diese Maßnahme bereits bei vorangegangenen Aktionen angewandt. Für mehrere Personen wurde am Montag ein entsprechendes Verbot erlassen. Bei Verstößen gegen den Bescheid wird ein Zwangsgeld in Höhe von 1000 EUR fällig.

Diese Maßnahmen sind zeitlich befristet für die von der „Letzten Generation“ angekündigte Dauer der Proteste in München. Sie werden in erster Linie dann erlassen, wenn bereits mehrfach rechtswidrige Anklebeaktionen durchgeführt worden sind.

Laut dem Kreisverwaltungsreferat stelle diese einen vergleichsweise geringen Grundrechtseingriff dar, gleichwohl sind sie aufgrund der in der Allgemeinverfügung dargestellten Gefährdungslage geboten.

Mehrere Straßen-Blockaden in München ‒ „Letzte Generation“ setzt Proteste am Montag fort

Erstmeldung: 28. August

München ‒ Die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ setzen ihre Straßen-Blockaden in München weiter fort. Die Gruppe hat nach den Protesten am Donnerstag und Freitag auch am Montag in der Stadt mehrere Aktionen durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung.

„Letzte Generation“ setzte Klima-Proteste in München am Montag mit Straßen-Blockaden fort

Am Montag kam es aufgrund von nicht angemeldeten Versammlungen zu Beeinträchtigungen im Verkehr ab circa 07:30 Uhr an bislang sechs Örtlichkeiten zu weiteren Blockadeaktionen. Teilweise klebten sich auch hier mehrere Personen auf die Straße, heißt es von der Polizei.

An diesen Orten kam es am Montag zu Straßen-Blockaden der „Letzten Generation“ in München:

• Arnulfstraße / Donnersberger Straße



• Innsbrucker Ring / Rosenheimer Straße (beide Fahrtrichtungen)



• Leuchtenbergring / Berg-Am-Laim-Straße (Fahrtrichtung südlich)



• Garmischer Straße / Landaubogen (Fahrtrichtung südlich)



• Schenkendorfstraße / Leopoldstraße (Fahrtrichtung westlich)



• Garmischer Straße / Albert-Roßhaupter-Straße (Fahrtrichtung nördlich)



Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt gegen die an den Blockaden beteiligten Personen u. a. wegen Nötigung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und der seit Freitag, 25.08.2023, 12:00 Uhr, gültigen Allgemeinverfügung der Stadt München.

Klima-Aktivisten wollen München zur Hochburg der Proteste machen

Die „Letzte Generation“ demonstriert bereits seit drei Wochen verstärkt in Bayern, München soll dabei zur Hochburg der Proteste werden. Die Landeshauptstadt hat aufgrund der Aktionen bereits eine Allgemeinverfügung erlassen, die verbietet sich auf der Straße festzukleben.

Die Klima-Aktivisten wollen ihren Protest jedoch weiter fortsetzen, auch angesichts der Unwetter in Bayern und München am Wochenende. „Ein weiteres Eskalieren solcher Extremereignisse, die jetzt schon durch die Klimakatastrophe heftiger und häufiger ausfallen, könnte schon bald unvermeidlich sein,“ heißt es von der „Letzten Generation“.

