Volle Abfalltonnen und Müllcontainer in München: Verdi kündigt Streik beim AWM am 21. März an

Von: Kristina Beck

Nicht geleerte Mülltonnen, geschlossene Wertstoffhöfe, übervolle Container: Wie werden Münchens Straßen und Hinterhöfe aussehen, wenn morgen in München die Abfallwirtschaft streikt? (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Auch der Unrat der Landeshauptstadt spürt die Auswirkungen des Verdi-Großstreiks am 21. März. Worauf sich Bürger bei Tonnenleerungen in München einstellen müssen

München ‒ Bereits vor drei Wochen hatten die Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs München ihre Arbeit niedergelegt. Wegen des groß angelegten Warnstreiks in München ruft die Gewerkschaft Verdi in den laufenden Tarifverhandlungen wieder alle Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) am Dienstag, 21. März, zum Streik auf.

AWM in München in Streik ‒ Was passiert mit meinem Müll?

Infolgedessen sollen alle Wertstoffhöfe, das Erdenwerk in Freimann sowie das Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 an diesem Tag geschlossen bleiben, wie die Stadt am Montag mitteilt. Das Wertstoff- und das Giftmobil sind ebenfalls nicht im Einsatz. Zudem sind Teile der Verwaltung betroffen.

Die Tonnenleerungen müssen größtenteils ausgesetzt werden und werden auch nicht nachgeholt. „Wegen des Streikrechts ist es dem AWM verboten, Überstunden anzuordnen“, wird diese Maßnahme begründet. Erst beim nächsten planmäßigen Leerungsturnus würden diese Behälter wieder bedient.

Was gilt beim Zusatzmüll?

Sofern an diesen Standplätzen aufgrund der ausgefallenen Leerung Zusatzmüll anfällt, nimmt der AWM diesen kostenfrei mit. Der Zusatzmüll sollte in reißfeste 70- oder 80-Liter-Säcke verpackt und frei zugänglich sein.

„Der AWM bittet die Münchner Bevölkerung um Verständnis und darum, Müll im genannten Zeitraum möglichst noch besser zu vermeiden beziehungsweise zu reduzieren“, heißt es in der Mitteilung.

Gegebenenfalls weitere Informationen zum Streik und dessen Auswirkungen erhalten die Münchner unter www.awm-muenchen.de.

Daneben ruft Verdi auch Kita-Beschäftigte dazu auf, ihre Arbeit für einen Tag auszusetzen. Betroffen sind Krippen, Kindergarten, Haus für Kinder, Hort sowie die Kooperative Ganztagsbildung der LHM. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Stadt.

Das öffentliche Leben kommt am Dienstag, 21. März, in München teils zum Erliegen. Warum auch die Kammerspiele, die Schauburg und die Singschule bestreikt werden

