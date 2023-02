Streik bei Bus, U-Bahn und Tram in München ‒ Totalausfälle am Donnerstag und Freitag

Von: Kristina Beck

Teilen

Verdi ruft zum Kita-Streik auf: Ende der Woche sollen in München keine U-Bahnen, Trams und wenige Busse fahren. (Symbolbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

Jetzt trifft es den ÖPNV in München. Am Donnerstag und Freitag sollen wegen Streiks die U-Bahn, Tram und ein Teil der Busse ausfallen.

München ‒ In München sollen am Donnerstag und Freitag keine U-Bahnen, Trambahnen und nur ein Teil der Busse fahren, teilt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Dienstag mit. Die Gewerkschaft Verdi kündigte den Warnstreik am Dienstag gemeinsam mit Klimaaktivisten an. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.