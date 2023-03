Sparkassen in Bayern im Streik: Filialen und Geschäftsstellen teils geschlossen ‒ Auch München ist betroffen

Von: Kristina Beck

Teilen

Die Warnstreiks der Beschäftigten im öffentlichen Dienst treffen diese Woche vor allem Krankenhäuser und Sparkassen in Bayern. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst weiten sich aus: Am Mittwoch sollen Bayerns Sparkassen-Filialen teils geschlossen bleiben. Auch München ist betroffen.

München ‒ Nach der Streikankündigung an Bayerns Krankenhäusern ruft Verdi die Beschäftigten der Sparkassen in Bayern dazu auf, am Mittwoch ihre Arbeit niederzulegen. In zahlreichen Orten treten die Beschäftigten von 17 bayerischen Sparkassen nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in den Warnstreik.

Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst in Bayern: Jetzt streiken die Sparkassen-Mitarbeiter ‒ Auch in München

Nach Verdi-Angaben sollen die Geschäftsstellen und Filialen von Sparkassen teilweise geschlossen bleiben. Betroffen seien laut dpa die Sparkassen Aschaffenburg-Alzenau, Mainfranken Würzburg, Oberpfalz Nord, Bamberg, Coburg-Lichtenfels, Schweinfurt-Haßberge, Bad Kissingen, Nürnberg, Fürth, Erlangen, Regensburg, Neumarkt-Parsberg, Amberg-Sulzbach, Kreissparkasse Kelheim, Ingolstadt-Eichstätt, Schwaben-Bodensee, Allgäu und die Stadtsparkasse München.

Auf dem Münchner Odeonsplatz ist zudem eine Kundgebung geplant.

+++ Weitere Streiks in München ‒ Verdi ruft zahlreiche Bereiche zur Arbeitsniederlegung auf und fordert mehr Lohn +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.