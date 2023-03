Groß-Streik legt bundesweiten Verkehr lahm ‒ Wie geht es am Dienstag bei Bus, Bahn und Flug weiter?

Von: Kristina Beck

Einen Tag nach den Warnstreik scheint auch die S-Bahn in München wieder regulär zu verkehren. © Felix Hörhager/dpa

Am Dienstag scheint sich die Lage nach den deutschlandweiten Warnstreiks bei Bus, Bahn und Co. zu entspannen. Wie steht München am 28. März da?

München ‒ Keine Züge, keine Flüge, keine Trams und fast keine Busse: Als gespenstisch wurde die Atmosphäre am gestrigen Streik-Montag beschrieben, als Deutschlands Fern-, Regional- und Nahverkehr stillstand. Wie sieht es einen Tag später auf der Straße, auf den Gleisen und in der Luft aus?

Insgesamt habe sich der größte Warnstreik hierzulande seit Jahrzehnten teilweise aber noch am Folgetag ausgewirkt, teilt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Dienstagmorgen mit. Manche Flüge wurden abgesagt, im Fernverkehr der Bahn kam es teilweise zu Zugausfällen.

Streik bei Bus und Bahn: So ist die Situation in München am Dienstag

Allerdings konnten schon gestern einige Züge im Nah- und Regionalverkehr wieder fahren. Der Güterverkehr wurden nach Angaben der Deutschen Bahn bereits gestern am frühen Abend wieder aufgenommen. Dabei seien versorgungsrelevante Güterzüge priorisiert worden.

Nach dem großangelegten bundesweiten Warnstreik der Gewerkschaften EVG und Verdi hat sich die Situation im öffentlichen Verkehr am Dienstag weitgehend wieder normalisiert. © Felix Hörhager/dpa

Um 5.30 Uhr kam die Meldung: „Der Bahnbetrieb ist am Tag nach dem EVG-Streik planmäßig angelaufen.“ Im Fernverkehr seien in den Morgenstunden lediglich noch einzelne, wenige Fahrten ausgefallen, heißt es bei der Deutschen Bahn. Die DB Regio Bayern schrieb nach Angaben der dpa auf Twitter: „Es sind keine weiteren streikbedingten Beeinträchtigung zu erwarten.“

DB-Konzernsprecher Achim Stauß wies in seinem Video-Statement darauf hin, dass die Fernzüge am Dienstag unter Umständen voller sein könnten als gewöhnlich. Für Fahrgäste greife bis einschließlich 4. April die Kulanzregelung.

Bei der S-Bahn München und der MVG liegen aktuell keine Störungsmeldungen infolge des Streiks vor.

Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf

Auch der Münchner Flughafen hat nach dem bundesweiten Warnstreik den Verkehr wieder aufgenommen. Der Betrieb laufe seit dem frühen Morgen wieder normal, sagte eine Flughafensprecherin laut dpa am Dienstag. Für den Tag seien rund 770 Starts und Landungen geplant. Es gebe rund 38 Annullierungen.

Der Flughafen rechnet wegen des Warnstreiks mit mehr Passagieren am Dienstag. Es seien zehn Zusatz-Flüge geplant, sagte die Sprecherin. Diese hätten die Fluggesellschaften höchstwahrscheinlich angesetzt, um ausgefallene Flüge zu ersetzen.

Im Schiffsverkehr lösten sich Folgen des Streiks ebenfalls auf. Die Lotsenversetzer im Hamburger Hafen wollten der dpa zufolge ab 6 Uhr ihre Arbeit wieder aufnehmen, sodass wieder Lotsen an Bord der Schiffe gelangen können. Auch der Nord-Ostsee-Kanal sollte wieder geöffnet werden.

Hintergrund des umfassenden Wartstreiks im bundesweiten Verkehr

Die Gewerkschaft Verdi hatte zusammen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag bundesweit zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, um in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Die dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen hatte am Montag in Potsdam begonnen.

In Bayern waren der Bahnverkehr, Flughäfen, Nahverkehr, Wasserstraßen und Autobahnmeistereien betroffen. Viele Busse, Trams, U- und S-Bahnen, Regional- und Fernzüge und die meisten Flugzeuge blieben stehen.

