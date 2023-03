Weitere Streiks in München ‒ Verdi ruft zahlreiche Bereiche zur Arbeitsniederlegung auf und fordert mehr Lohn

Von: Andreas Schwarzbauer

Um eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent durchzusetzen, ruft Verdi am Donnerstag in vielen Bereichen in München zu weiteren Streiks auf. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Gewerkschaft Verdi kämpft für mehr Lohn für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Der Warnstreik geht diese Woche weiter. Welche Bereiche betroffen sind...

Update: 07. März

Streiks in München gehen weiter - Verdi fordert mehr Lohn für Beschäftigte im öffentlichen Dienst

München ‒ Der Streit um die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst geht weiter. In München ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Betriebe und Dienststellen, die bisher noch nicht im Ausstand waren, für den Donnerstag zum Streik auf.

Die Auswirkungen des Streiks auf die Bevölkerung könne derzeit noch nicht eingeschätzt werden. Abhängig sei dies von der Beteiligung in den einzelnen Bereichen.

Verdi-Warnstreik in München am Donnerstag in mehreren Bereichen

Nachdem in München schon bei der AWM und der MVG gestreikt wurde, sollen am Donnerstag unter anderem diese Stellen folgen:

Münchner Stadtentwässerung (MSE)

Gartenbau

Städtischer Tiefbau, Straßenunterhalt und Straßenbeleuchtung

Städtischer Hochbau und Ingenieurbau

Städtische Bestattung

Baureferat München

Kreisverwaltungsreferat München

Personal- und Organisationsreferat München

Referat für Arbeit und Wirtschaft München

IT-Referat München

Städtisches Direktorium

Jobcenter

Arbeitsagentur

Dienststellen der Bundeswehr

Am Weltfrauentag streiken zudem Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas in München.

Verdi-Kundgebung am Mariahilfplatz in München

Die Streikenden versammeln sich laut Verdi um 11:00 Uhr auf dem Mariahilfplatz zu einer Kundgebung vor dem Amtssitz von Landrat Christoph Göbel.

Dieser ist Vorsitzender des Kommunalen Arbeitgeberverbandes in Bayern e.V. (KAV). In den Tarifverhandlungen für die 2,5 Mio. Tarifbeschäftigten im Öffentlichen Dienst habe er eine verantwortungsvolle Funktion inne.

Mit der Kundgebung vor seinem Amtssitz wolle die Gewerkschaft an seine besondere Verantwortung für die Beschäftigten im teuren Ballungsraum München appellieren. Die exorbitanten Preissteigerungen 2022 und auch noch 2023 würden die Beschäftigten an finanzielle Grenzen und teilweise sogar in existentielle Nöte bringen.

Die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst im Ballungsraum München würden zudem an den Folgen der enorm vielen unbesetzten Stellen leiden.

Streiks in München gehen weiter

Erstmeldung: 05. März

München - Ab Montag (6. März) wird in München weiter gestreikt. Nachdem am Donnerstag und Freitag Tram- und U-Bahnen stillstanden, ruft Verdi nun die Beschäftigten in den Krankenhäuser, Verwaltungen, Stadtwerken und zum Teil auch der Straßenreinigung, Müllabfuhr oder des Kreisverwaltungsreferats zum Warnstreik auf. Am Mittwoch, 8. März folgen die Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen. Dann werden voraussichtlich Kitas, Kinderkrippen, Tagesheime und Horte geschlossen bleiben.

Um ihrer Forderung mehr Nachdruck zu verleihen, will die Gewerkschaft daher bis zur nächsten Verhandlungsrunde Ende März noch weitere Arbeitsniederlegungen organisieren. „Für einen starken öffentlichen Dienst brauchen wir aber gute Arbeitsbedingungen sowie wettbewerbsfähige Einkommen“, betonte Sinan Öztürk, Landesbezirksleiter von Verdi in Bayern.

Warnstreik der Verdi in München: OB Dieter Reiter fordert schnelle Einigung

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hofft auf eine schnelle Einigung. „Alles ist klar, die Arbeitgeber wissen auch, dass es diesmal ein sattes Lohnplus geben wird und geben muss“, sagte er im Bayerischen Rundfunk. Er habe sowohl Verständnis für genervte Bürger als auch für die Beschäftigten. „Was ich gern anders hätte ist, dass man nicht so viele Streikrunden fahren muss, dass man sich viel öfters zusammensetzt“, sagte Reiter.

