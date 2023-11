Frau filmt Reisende: Streit in Münchner S-Bahn endet mit Handgemenge und Handywurf

Eine Münchnerin wurde bei einem Handgemenge in der S-Bahn in München verletzt. Es störte sie, dass eine Frau Reisende mit ihrem Smartphone filmte.

München / Altstadt ‒ Da eine bislang unbekannte Frau Reisende am Marienplatz und in der S-Bahn mit ihrem Handy filmte, geriet sie in Streit mit einer Münchnerin. Dieser endete mit einem Handgemenge.

Handgemenge in S-Bahn in München - Frau filmt Reisende am Marienplatz mit Handy

Da eine unbekannte Frau in der S-Bahn in München Reisende filmte, kam es zum Handgemenge mit einer 18-Jährigen. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel

Die Unbekannte befand sich am Sonntag, gegen 1 Uhr, an der S-Bahn-Station Marienplatz. Am Bahnsteig filmte sie umstehende Personen mit ihrem Smartphone und setzte die Aktion im Zug fort.

Eine 18-jährige Haidhauserin forderte sie laut Polizei dort auf, das Filmen zu unterlassen. Als die Auseinandersetzung eskalierte, schlug die Frau der Münchnerin mit dem Handy ins Gesicht.

Polizei nimmt Ermittlungen gegen Unbekannte nach Streit in S-Bahn auf

Als die Attackierte mit einer Begleiterin die S-Bahn verließ, warf die Unbekannte ihr Smartphone hinterher. Die Münchnerin erlitt bei dem Vorfall eine kleine Wunde an der Lippe.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die unbekannte Frau und wertet auch Videoaufzeichnungen vom Bahnsteig sowie der S-Bahn aus.

Ein Jugendlicher spuckte in einer S-Bahn auf den Boden, es entbrannte ein Streit mit einem 20-Jährigen. Am Ostbahnhof schlug ein Unbeteiligter auf den Mann ein.

