Nach gewalttätigem Streit in München: Mann flüchtet zu Fuß ‒ Kontrahent will ihn mit Auto rammen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Münchnern, flüchtete einer zu Fuß. Der andere folgte ihm mit seinem Pkw. Die Polizei ermittelt gegen beide.

München / Berg am Laim ‒ Nach einem Streit und einer Attacke ergriff ein Mann in München zu Fuß die Flucht vor seinem Kontrahenten. Dieser folgte ihm mit seinem Auto und versuchte ihn zu rammen. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer.

Mann versucht Kontrahenten nach Streit in München mit Auto zu rammen

Der 37-jähige und der 41-jährige Münchner gerieten am Montagabend, gegen 21.45 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache in eine verbale Auseinandersetzung, die letztendlich in einem gewalttätigen Streit ausartete. Dabei soll der Ältere seinen Gegenüber unter anderem mit einem Stab geschlagen haben.

Als der 41-Jährige weggehen wollte, verfolgte ihn der Jüngere und versuchte ihn mit seinem Auto zu touchieren, berichtet die Polizei.

Mehrere Passanten bemerkten den Vorfall und alarmierten den Notruf 110.

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung wegen Körperverletzung

Die ausgerückten Beamten konnten bei beiden Männer mehrere Verletzungen feststellen. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Der 37-Jährige wurde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr angezeigt.



Der 41-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt.

Beide Münchner wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung wieder entlassen.

