Heftiger Streit am Silvesterabend: Mann nimmt Messer und sticht Münchner in den Hals

Von: Andreas Schwarzbauer

Bei einem versuchten Tötungsdelikt konnte die Polizei in Obersendling einen 35-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Bei einer Auseinandersetzung in Untersendling stach ein Mann seinem Gegenüber in den Hals. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Untersendling - Ein 32-Jähriger hat am Samstag (31. Dezember) in Untersendling eine Stichverletzung am Hals erlitten. Gegen 22.20 Uhr geriet er mit einem anderen Mann in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung stach ihm sein Gegenüber in den Hals. Der 32-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Aktuell besteht keine Lebensgefahr bei ihm.

Die Polizei konnte im Rahmen der Sofortfahndung einen 35-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, den sie vor Ort antraf. Dieser sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Das Kommissariat 11 ermittelt insbesondere wegen des Motivs und des Tathintergrund.

Die Polizei sucht Zeugen für die Auseinandersetzung Wer am Samstag gegen 22.22 Uhr etwas in der Albert-Roßhaupter-/Zillertal-/Eucken-/Johann-Clanze-/Rattenberger Straße oder am Partnachplatz beobachtet hat, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten, soll sich unter Telefon 089/2910-0 an das Polizeipräsidium München oder jede andere Polizeidienststelle wenden.