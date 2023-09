Streit in Wiesn-Fahrgeschäft zwischen Gruppe und Besucher eskaliert ‒ Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Von: Jonas Hönle

En Fahrgeschäft auf dem Münchner Oktoberfest © Peter Kneffel/dpa

Nach der Fahrt in einem Wiesn-Fahrgeschäft kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Franzosen und einem Oktobterfest-Besucher.

München ‒ Während der Fahrt in einem Wiesn-Fahrgeschäft in München kam es zu einem handfesten Streit zwischen einem Oktoberfest-Besucher und sechs Franzosen. Die Polizei ermittelt gegen alle Beteiligten wegen Körperverletzung.

Streit im Wiesn-Fahrgeschäft eskaliert - Polizei München ermittelt wegen Körperverletzung

Die Gruppe aus Frankreich befand sich am Dienstagabend, gegen 22.15 Uhr, an der Schaustellerstraße des Oktoberfests. In einem Fahrgeschäft schlug der 20-Jährige aus dem Landkreis Starnberg dann einem 43-jährigen Franzosen mehrmals in den Rücken, berichtet die Polizei.

Nach der Fahrt entwickelte sich ein Streit zwischen der Gruppe und dem Deutschen, bei dem es auch zu Handgreiflichkeiten kam. Ordner versuchten dabei die Männer zu trennen, was letztendlich erst den eingetroffenen Beamten gelang.

Die genauen Hintergründe für die Auseinandersetzung sind noch unklar, die Polizei führte Befragungen und Identitätsfeststellungen vor Ort durch.

Die Beamten stellten nur leicht verletzte Personen fest, die jedoch nicht behandelt werden mussten.

Franzosen und Wiesn-Besucher geraten nach Fahrt in handfeste Auseinandersetzung

Die Beteiligten waren teilweise alkoholisiert. Gegen alle wurden Verfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet. Sie konnten nach den polizeilichen Maßnahmen und Benennung von Zustellungsbevollmächtigten entlassen werden.

Das Münchner Kommissariat für Körperverletzungsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

