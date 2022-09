Streit im Wiesn-Zelt: Tourist schmeißt mehrere Maßkrüge auf Kontrahenten ‒ und verletzt unbeteiligten Besucher

Von: Jonas Hönle

Teilen

Tourist wirft bei Streit in Wiesn-Zelt mit Maßkrüge. Polizei München ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Gefährliche Körperverletzung durch Würfe mit Maßkrügen auf der Wiesn: Ein Streit zwischen einem Franzosen und einem Australier eskalierte in einem Wiesn-Zelt.

Die Polizei München ermittelt gegen einen 38-jährigen Franzosen wegen gefährlicher Körperverletzung in einem Wiesn-Zelt. Dort geriet der Tourist am Mittwoch mit einem Begleiter zunächst in einen Streit mit einem 25-jährigen Australier.

Als die Auseinandersetzung eskalierte, packte der 38-Jährige nacheinander mehrere auf dem Biertisch stehende Maßkrüge und warf diese in Richtung seines Kontrahenten. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf und ging zu Boden.

Streit zwischen Franzosen und Australier im Wiesn-Zelt - Tourist schmeißt Maßkrüge auf Kontrahenten

Ein weiterer Maßkrug traf einen bislang unbekannten Wiesn-Besucher, der sich laut Polizei jedoch anschließend unerkannt entfernte.

Der Sicherheitsdienst übergab im Anschluss den Franzosen und seinen Begleiter einer alarmierten Polizei-Streife. Der 38-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und nach Beendigung der Sachbearbeitung vor Ort wieder entlassen.

Der Australier wurde zur medizinischen Behandlung gebracht. Bei der ärztlichen Versorgung wurde er jedoch aggressiv und deswegen in Gewahrsam genommen. Aus diesem wurde er einige Stunden später wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat für Gewaltdelikte geführt.

Die Münchner Polizei ermittelt nach Maßkrug-Attacken auf Oktoberfest-Besucher und Security-Mitarbeiter.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.