Lauter Knall und Lichtbogen ‒ 23-Jähriger bei Strom-Unfall am Hauptbahnhof München lebensgefährlich verletzt

Von: Jonas Hönle

23-Jähriger bei Strom-Unfall am Hauptbahnhof München lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Bundespolizei

Der Mann kletterte am Hauptbahnhof München auf eine Bahn, dort kam es zum Strom-Überschlag. Der Verletzte wurde später an der Bayerstraße gefunden.

Bei einem Strom-Unfall am Hauptbahnhof München wurde ein 23-Jähriger am Mittwochmorgen lebensgefährlich verletzt. Ein Mitarbeiter der Bahn fand der Mann mit Brand-Verletzungen an der Bayerstraße.

Strom-Unfall am Hauptbahnhof München - 23-Jähriger klettert auf bahn und wird lebensgefährlich verletzt

Die Videoauswertung der Bundespolizei ergab, dass der leicht schwankende Mann am Holzkirchner Flügelbahnhof versuchte gegen 05.50 Uhr in eine Bahn einzusteigen. Diese war jedoch nicht betriebsbereit und alle Türen daher verriegelt.

Daraufhin stieg der Mann zwischen zwei Wagons und kletterte aus bisher unbekannten Gründen auf das Dach.

Laut Bundespolizei kam es daraufhin zu einem Strom-Überschlag der sich im Schlummermodus befindlichen Bahn-Oberleitung. Der Mann fiel, begleitet von einem lauten Knall und Lichtbogen, am Hosenbein brennend, auf den Bahnsteig.

Lauter Knall und Lichtbogen nach Strom-Überschlag - Verletzter humpelt noch zur Bayerstraße

Mitarbeiter eines nahen Bahn-Depots nahmen den Strom-Überschlag zwar wahr, konnten zunächst aber keine Person erkennen und auch keinem Sachverhalt zuordnen.

Der verletzte 23-Jährige rappelte sich kurz darauf auf und bewegte sich eigenständig am Bahnsteig entlang, fiel dabei aber mehrfach zu Boden.

Er richtete sich immer wieder auf, bis er schließlich gegen 06:10 Uhr stark humpelnd den Gleisbereich von Gleis 5 betrat. Dort kletterte er - trotz deutlich erkennbarer Verletzungen am Bein - über einen ca. 180 cm hohen Begrenzungszaun und verschwand aus dem Kamerabereich. Auf dem gleichen Weg war er zuvor in den Gleisbereich und hoch zum Bahnsteig gekommen.

Ein Bahnmitarbeiter traf wenig später im Bereich der Bayerstraße auf einen laut schreienden, schwer Verletzten und setzte die Rettungskette in Gang.

Bundespolizei kann Ableben des verletzen Schweden nicht ausschließen

Der in Bayern wohnsitzlose 23-jährige Schwede wurde von Rettungssanitätern versorgt und mit Verbrennungen 2. Grades in ein Münchner Klinikum gebracht, wo er am Morgen operiert wurde. Erkenntnisse über erlittene Verletzungen liegen bislang nicht vor, auch ein Ableben der Person kann laut Bundespolizei zum bisherigen nicht ausgeschlossen werden.

Woher der Schwede kam, warum er auf dem lebensgefährlichen Weg über die Gleise zum Bahnsteig ging und warum er das Dach des Zuges bestieg, ist noch nicht bekannt. Zu weiteren Daten der Identität und des Aufenthaltes des Verunfallten in München ermittelt die Bundespolizei.

