Stromausfall in München: Gegend um U-Bahn-Station an Wiesn betroffen ‒ Polizei und Feuerwehr wieder erreichbar

Von: Jonas Hönle

Nach einem Stromausfall in München sind Polizei und Feuerwehr wieder erreichbar. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

In München kam es zu einem Stromausfall, Polizei und Feuerwehr waren nicht erreichbar. Betroffen ist die Gegend an einer U-Bahn-Station an der Wiesn.

München ‒ Nahe der Wiesn ist es zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen sind vor allem die Viertel Sendling und Ludwigsvorstadt. Laut Polizei München kam es auch zu Problemen bei den Notrufnummern 110 und 112. Diese sind jedoch mittlerweile wieder behoben, teilt die Feuerwehr auf X mit.

Stromausfall in München: Gegend um U-Bahn-Station Implerstraße an Wiesn betroffen

Die SWM meldet seit etwa 11 Uhr am Dienstag die besagte Störung. Laut Informationen der tz ist der Bereich um die U-Bahn-Station Implerstraße, vor allem die Oberländerstraße und einige Seitenstraßen, von dem Stromausfall betroffen. Für die Wiesn kam es demnach zu keinen Einschränkungen.

Wie lange die Störung andauert ist noch nicht bekannt.

