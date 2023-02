Stromausfall in München ‒ Störung in Nymphenburg, Neuhausen und Hirschgarten

Von: Kristina Beck

In München ist der Strom ausgefallen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Zwei Stunden lang zappenduster: Gleich über mehrere Stadtteile fiel der Strom in München aus. Ursache war laut SWM Fremdbeschädigung.

München ‒ Rund um den Hirschgarten, in Neuhausen und in Nymphenburg wurde ein Ausfall im Stromnetz gemeldet. „Aufgrund einer Fremdbeschädigung kommt es in diesem Gebiet zu Versorgungs­unterbrechungen“, hieß es auf der Störungs-Meldeseite der Stadtwerke München (SWM).

Nach zwei Stunden wurde der Störungsfall aufgehoben.

Die SWM informieren auf ihrer Störungsseite über aktuelle Entwicklungen und Stromausfälle.

