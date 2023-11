Nach Sturz ins S-Bahn-Gleis im Hauptbahnhof München ‒ Betrunkener Mann bleibt liegen und schläft ein

Ein Mann fiel ins S-Bahn-Gleis im Hauptbahnhof München und schlief ein. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Die Polizei rettete einem betrunkenen Mann aus dem S-Bahn-Gleis im Hauptbahnhof München, nachdem dieser dort liegen blieb und eingeschlafen war.

München ‒ Ein betrunkener Mann ist im Hauptbahnhof München ins S-Bahn-Gleis gefallen und eingeschlafen. Der 45-Jährige hatte wohl einen aufmerksamen Schutzengel, da es zu keinem Unfall mit einem Zug kam.

Betrunkener Mann schläft nach Sturz ins S-Bahn-Gleis im Hauptbahnhof München ein

Der Obdachlose torkelte in der Nacht auf Dienstag am S-Bahnsteig entlang und stürzte in den Gleisbereich. Laut Bundespolizei konnte er scheinbar nicht mehr aufstehen und rollte sich daher in den Schutzraum unter der Bahnsteigkante. Dort blieb er liegen und schlief ein.

Der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn entdeckte den Mann schließlich bei der Einfahrt in den Hauptbahnhof und alarmierte die Polizei.

Polizei rettet Mann aus Gleis - Betrunkener zur Ausnüchterung in Gewahrsam

Die Beamten retteten den offensichtlich stark alkoholisierten Mann aus dem Gleis und brachten ihn auf die Wache. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille.

Der 45-Jährige blieb zur Ausnüchterung zunächst in Gewahrsam.

